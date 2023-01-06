農委會專家5點判定 花蓮吉安鴨不是雷仙島鴨

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張祈花蓮縣6日電）花蓮吉安鄉七腳川溪出現疑似極危物種雷仙島鴨（Laysan Duck），引起討論，經農委會特生中心鳥類學家依體型等5點特徵分析、中華鳥會等單位認定，只是馴化的家鴨。

花蓮縣府農業處今天發布新聞稿，吉安溪一隻雁鴨因外型類似保育類動物雷仙島鴨引起鳥友朝聖，由於雷仙島鴨是未曾出現於台灣的稀有物種，花蓮縣政府向鳥類專家請教專業意見。

行政院農業委員會特有生物研究保育中心助理研究員林大利依體型、翼鏡、分布、移動能力及保育措施等5點分析，認為花蓮這隻並非雷仙島鴨，且有飼主指認是走失數日的寵物，建議「人與鴨都早日回家」。

林大利指出，依據美國康乃爾鳥類研究室（The Cornell Lab of Ornithology）線上全球鳥類圖（Birds of the World）描述，雷仙島鴨的體型在37公分至39公分之間，屬於小型的雁鴨科鳥類，現場的鴨子約50公分，體型上有極大差異，較接近馴化自綠頭鴨的家鴨。

另外，雷仙島鴨翅膀張開時，翼面中後緣有明顯的藍綠色金屬光澤，稱為「翼鏡」，而這隻沒有這項特徵。

從分布分析，雷仙島鴨僅分布於夏威夷的雷仙島（Laysan island），島嶼面積僅3.7平方公里，是全世界所有雁鴨中，分布範圍最侷限的物種。

從移動能力分析，雷仙島鴨不具遷徙能力，無法長距離甚至跨海移動，無法從夏威夷跨海飛到台灣。

雷仙島鴨屬於嚴重瀕臨滅絕的鳥類，美國相關單位多年來投入大量保育行動，目前90%以上個體都有繫上編號腳環，為的是每年清楚盤點每一隻雷仙島鴨，而這隻花蓮的鴨子並未戴有美國研究用的腳環。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

中華鳥會秘書長呂翊維則表示，中華鳥會成立鳥類紀錄委員會，每年定期審查鳥友們提交的稀有鳥類報告，認定新鳥種須透過委員會鳥類專家與學者仔細的特徵鑑識，才會正式納入台灣鳥類名錄，雖然目前鳥會成員多認同這隻鴨為馴化的家鴨，但若有鳥友提出進一步的見解和證據，也歡迎提交正式紀錄報告進行討論。

花蓮縣府農業處指出，雷仙島鴨學名Anas laysanensis，又名萊島鴨，分布於夏威夷檀香山西北方1500公里，因數量僅存約500隻，是嚴重瀕臨滅絕物種。（編輯：郭諭儒）1120106