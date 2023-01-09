觀光業攬才迎復甦 不只加薪加福利還送員工學習

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（中央社記者余曉涵台北9日電）COVID-19疫情期間餐飲旅宿業人力流失，疫後復甦，旅遊市場回溫，業界徵才一波波且積極延攬跨界人才，光加薪、校園徵才還不夠，更投資員工職涯發展、海外研習，只為全力留才。

雄獅旅遊董事總經理黃信川告訴中央社記者，去年下半年已有超過500名新進員工加入，預計今年再開出逾500個職缺。

黃信川表示，特別鎖定旅宿、餐飲、資產開發、物業管理、投資與購併、經營分析、產壽險、資訊科技、AI人工智慧、區塊鏈等人才；另為掌握國際化契機，優先聘用具備英語、法語、西班牙語、德語、日語、韓語、廣東話等各語言專長人才。

飯店方面也因疫情缺工，舉辦多場徵才活動，甚至與大專院校合作舉辦比賽，挖掘優秀人才，例如國泰飯店觀光集團從2019年起舉辦「全國大專院校旅館行銷企劃大賽」。

台北遠東香格里拉日前舉辦徵才活動，開出外場儲備幹部月薪新台幣4萬元起，除了吸引優秀人才加入外，也重視「留才」，讓員工有計畫地規劃個人職涯發展。

台北遠東香格里拉說，備有完整的員工在職教育訓練系統以及完善的升遷制度，例如實習副理以及實習領班計畫，協助參與的菁英員工訂定目標、紮實培訓並累積實務經驗，輔導員工在規劃的時程中精進晉升，提供資源與職涯願景是留住優秀人才很重要的一環。

除此之外，台北遠東香格里拉也提供內部及海外轉調的機會，這比外部求職者更有競爭優勢，同時可以培養新專長之外，也讓立志往海外發展的求職者走出新路。

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台北文華東方酒店去年也祭出較同業高出5%到12%的薪資招攬相關人才，並提供正職員工每年享有集團全球33間酒店免費住宿3晚，還有員工生日假、旅遊假等。

文華東方指出，員工加入後將接受一連串專業且顧及未來職涯發展的教育訓練課程，並享有海外工作發展機會，例如申請擔任文化交流大使，前往集團姊妹酒店進行短期工作交流，還有員工任職滿1年以上得申請集團酒店轉調等，要用福利吸引人才。（編輯：陳政偉、陳清芳）1120109