新增確診BA.5仍是主流 本土BA.2.75及BF.7案例增

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中央流行疫情指揮中心9日公布COVID-19新增134例Omicron亞型變異株確定病例，BA.5仍是主流，但本土BA.2.75及BF.7案例明顯增加。圖為5日晚間基隆市區民眾戴好口罩依序搭乘大眾運輸。（中央社檔案照片）

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（中央社記者陳婕翎、汪淑芬台北9日電）中央流行疫情指揮中心今天公布COVID-19新增134例Omicron亞型變異株確定病例，無論是境外移入或本土，BA.5仍是主流；不過，本土BA.2.75及BF.7案例明顯增加。

指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞說，根據上週檢測結果，境外移入的變異病毒株仍以BA.5為主，其中來自中國部分，68%是BA.5，32%是BF.7，也就是來自中國的入境確診者中，3個中就有2個是BA.5，1個是BF.7，與其他來源國相比，其他境外移入的病毒較多元，有BA.5、BA.2.75、BQ.1、XBB及BF.7。

另外，新增本土案例中有一半是BA.5，這週明顯增加的是BA.2.75及BF.7，反而原以為會增加較多的BQ.1只增2%，BA.2.75從上週19%增至28%，BF.7從5%增至9%，哪一個變異株會是下一波主流仍待觀察。

指揮中心發布新聞稿，國內新增134例Omicron亞型變異株確定病例，分別為47例本土個案（26例BA.5、13例BA.2.75、4例BF.7、3例BA.2及1例BQ.1）及87例境外移入（51例BA.5、10例BA.2.75、21例BF.7、4例BQ .1及1例XBB）。

指揮中心指出，新增26例BA.5本土個案，占上週所有已定序的47例約55%，為13名男性、13名女性，年齡介於未滿5歲至90多歲以上，分布為北部15例、中部5例、南部4例、東部2例，確診日介於去年12月8日至12月29日。

指揮中心表示，針對境外移入的87例BA.5、BA.2.75、BQ.1、XBB及BF.7個案，為54例男性、33例女性，年齡介於未滿5歲至70多歲，入境日介於去年12月14日至今年1月3日。

87例境移入案例中，檢出51例BA.5個案分別自中國（40例），日本（4例），香港及韓國（各3例）移入，另1例感染國家調查中；10例BA2.75個案分別自日本（4例），泰國（3例），英國（2例），韓國（1例）移入；21例BF.7個案分別自中國（19例），日本（2例）移入；4例BQ.1個案分別自美國、泰國、荷蘭及德國（各1例）移入；1例XBB個案自菲律賓移入。

指揮中心統計，截至目前，國內累計檢出的Omicron亞型變異株境外移入確定病例：XBB為28例、BF.7為43例、BQ.1為35例、BA.5為1376例、BA.4為104例、BA.2.75為135例、BA.2為1030例。

累計本土確定病例XBB為3例、BF.7為9例、BQ.1為15例、BA.5為1553例、BA.4為5例、BA.2 .75為36例、BA.2為2537例。

指揮中心表示，世界衛生組織（WHO）於今年1月4日資料指出，全球已發現超過540種Omicron次分支變異株及60種重組變異株；目前BA.5變異株占比約為63.7%，仍為全球主流株但占比略降；BQ.1、BA.2.75及XBB及其子代變異株占比持續增加，已於至少70至90個國家檢出，占比分別約44.9%、11.8%及6.8%（含XBB.1.5）；其中近期XBB.1.5變異株已至少於29國檢出，於美國及歐洲占比上升。

指揮中心說，BQ.1、BA.2.75及XBB等變異株多已發展出免疫逃脫特性，具較佳增長優勢，但是否引發新一波疫情仍取決於該地區人群免疫力、既往Omicron疫情發生時間與規模及疫苗涵蓋率等要素，現有證據顯示疾病嚴重度影響未明顯增加；另WHO專家表示XBB.1.5變異株傳播能力顯著增加，正密切評估其風險程度，將持續密切監測國際間的病毒株演變與流行。

指揮中心強調，依現有研究顯示，接種次世代疫苗追加劑對BQ.1、BF.7、XBB等新興變異株仍具保護力，並可降低因感染COVID-19（2019冠狀病毒疾病）造成的重症、住院或死亡風險。請民眾儘速完成疫苗接種。（編輯：管中維）1120109