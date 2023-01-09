新北小黃春節加收30元 瑞芳等固定路線依公告收費

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（中央社記者高華謙新北9日電）新北市計程車春節加成收費將自17日到29日與台北市、基隆市同步實施，依跳表計費再加收新台幣30元，瑞芳及烏來地區固定路線則依現場公告春節運價收費。

新北市政府交通局運輸管理科長林詩欽表示，計程車依然是從70元跳表，但最後結帳時會多收30元；淡水區則原本就是從100元起跳，也會因應春節加收30元。

交通局表示，瑞芳及烏來地區固定路線依現場公告春節運價收費，例如瑞芳火車站到十分寮的春節日間運價650元，夜間670元；烏來風景區覽勝橋旁台車站到內洞森林遊樂區春節日間運價為490元，夜間510元。

林詩欽說，交通局有印製春節運價貼紙並發送到新北市計程車公（工）會、計程車司機服務中心、交通部公路總局台北區監理所、新北市警察局交通警察大隊、警察廣播電台及經濟部標準檢驗局等處，計程車駕駛領取後可貼在副駕駛座椅背，以利乘客查看。

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林詩欽說，乘客下車前可索取乘車證明並當場確認收費金額，以免衍生消費爭議。民眾若搭計程車遇到超收車資等違規情形，可記下車號、時間和地點向1999市政服務專線申訴。

交通局長鍾鳴時表示，為維護計程車營運秩序，交通局與警察局除不定期在重要路段聯合稽查，農曆年前及春節期間更將加強執行，提醒計程車駕駛遵守規定，如果有未依跳表金額收費或未具有效執業資格等違規情形，將依公路法裁處9000元至9萬元罰鍰。（編輯：方沛清）1120109