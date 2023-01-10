觀光局祭推動國際旅客來台方案 最快第1季上路

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（中央社記者余曉涵台北10日電）為了鼓勵國際旅客在疫後來台，交通部次長陳彥伯今天表示，正在研擬推動國際觀光客來台方案，會針對自由行及團客都給予相關促銷。觀光局長張錫聰說，最快第1季就可上路。

交通部觀光局舉行「觀光五十 胼手築夢．領航前行」新書發表會，陳彥伯接受媒體聯訪時表示，觀光局將推動國際觀光客來台方案，目前正由觀光局研擬細節，會儘速對外說明。

陳彥伯指出，整個推動方案會針對自由行旅客及團體旅客給予不同方案與促銷活動，吸引旅客在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情後將台灣列入首選目的地的國家，到台灣體驗台灣之美。

陳彥伯表示，觀光局會依照目的國有不同方案，這方面由觀光局規劃，預算方面也等觀光局提出後，會做後續處理，目前正在緊鑼密鼓研議中。

張錫聰則補充，除了現行就有在推廣的之外，考量有些國家因為通膨、航班等因素，以日本為例，因為日幣貶值出國相對保守，現在國際旅客不是考慮哪裡安不安全，而是預算夠不夠，因此會分析各種情形，針對艱困地區進行加碼及設計促銷及獎勵方案。

張錫聰指出，等到方案成熟後，核定就會對外公布，後續也要與業界溝通，最快第1季就會推動。

至於陸客是否會列入方案當中，張錫聰表示，由於陸客現在沒有開放，雖然也有包含在內，但是以維持溫度為主。（編輯：管中維）1120110