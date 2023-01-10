高捷橘線O10、O13站聯開案 因應市場趨勢重新招商

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（中央社記者蔡孟妤高雄10日電）高捷橘線O10站及O13站土地開發案公告徵求投資人作業，本月3日開標結果無人投標宣布流標。高市捷運局表示，將調整開發策略及重新評估招商條件，不影響路網建設整體推動時程。

橘線O10站、O13站土地開發案公告徵求投資人作業去年12月30日截止收件。對於無人投標導致流標原因，捷運局分析，主要受民國111年下半年整體不動產及金融市場環境影響，及COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情導致營建業缺工缺料短期無法緩解等因素影響。

捷運局今天新聞稿表示，本案公告以降，美國聯準會(Fed)先於去年5月升息2碼，6、7、9月及11月四度升息3碼；我國央行理監事會議已隨之調節貨幣政策於6月16日、9月22日兩度決議升息，且仍有持續升息可能，短期內資金成本大幅提高。

高雄市營建工程物價總指數也由去年初126.19僅5月即飆升至132.74，縱當前營建工程物價漲勢稍有緩和，仍在近年高點；加以受疫情延遲的累積工程量，致營建業整體缺工缺料情境短期無法緩解。

經訪查潛在投資人看法，兩案建築量體大，評估履約階段除資金、工料成本增加之虞，還面臨能否如期完工風險，加以不動產市場交易去化能力趨緩，暫無法進行較大規模投資。

捷運局表示，後續將聽取市場意見，因應近期市場趨勢務實檢討全案招商條件，包含考量當前市場成本風險，訂定合理地主最低分配比例與市府領取權利價值權利金比例，並檢討增加分期開發制度，以投資人緩解開發前期資金壓力，以增加階段性調節開發量體彈性等。

另考量市場環境，持續推出捷運岡山路竹延伸線RK1、黃線Y10、Y15、橘線O9站等開發案件，加速推動捷運聯合開發，邀請投資人踴躍投資高雄。目前整體捷運路網建設持續推進，並配合整體財務調度，不影響捷運路網建設整體推動時程。

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依捷運局資料，兩基地區位條件絕佳。O10站土地開發案位於衛武營國家藝術中心北側區域，屬苓雅區衛武段81及81-1地號等2筆市有土地，土地使用分區為交通用、第5種商業區，基地內坐擁橘線O10站5號出口及未來黃線Y18站雙捷運，國道1號高速公路下高雄交流道即可抵達，且臨70公頃衛武營公園，具有獨一無二景觀特色。

O13站土地開發案位鳳山市區大東藝文生活圈與9.33公頃大東公園為鄰，步行範圍行政機關、醫療院所、學校、藝文及休閒設施生活機能成熟。（編輯：孫承武）1120110