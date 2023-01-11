水稻收入保險上路1年 2.1萬稻農獲賠4.3億元

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（中央社記者楊淑閔台北11日電）水稻收入保險去年開辦，農金局統計，去年天災造成水稻減產地區，共2萬1000名農民獲賠新台幣4.3億元，可減輕損失，提醒今年1期作投保期間至3月底止，務必把握時間投保。

水稻收入保險是由天災保險轉型而來，農民可視耕作1期或1、2期作投保，行政院農業委員會農業金融局近日統計，111年正式實施以來，全年1、2期作共約2萬1000名農民出險，合計理賠4.3億元，理賠率達126%。

其中最新的111年2期作投保6.5萬件、投保面積7.3萬公頃，計13縣市、48鄉鎮共約3000名農民出險，獲得理賠4367萬元，今年1月中旬撥款入帳，包含「基本型」理賠約3240萬元、「加強型」理賠約1127萬元。

農金局補充，「基本型 」保險是全面納保項目，且保費由農委會全額補助，當各鄉鎮市區平均產量減產超過2成，每公頃可獲理賠1.8萬元，但是務必完成投保程序，否則無法理賠。

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「加強型」保險由農民自選加保須未申報公糧，當1期作各鄉鎮市區減產超過5%以上（2期作為10%），即啟動理賠，此型保險又區分為一般加強型及優質加強型，保費相同，但優質加強型僅限「契作集團產區營運主體」或取得「有機」、「產銷履歷」或「友善環境耕作」驗證的農民加保，理賠金額較高。

「加強型」保險保費部分，農委會補助1/2保險費，且部分縣市政府加碼補助，農民最低只要繳交1成保險費。（編輯：陳清芳）1120111