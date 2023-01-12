「一失足成千古恨」 高醫糖尿病傷口照護保肢率增3倍

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（中央社記者曾以寧高雄12日電）截肢，對併發足部潰瘍的糖尿病友是致命威脅，依統計平均每10名糖尿患者患者有2人遭截肢。為防一失足成千古恨，高雄醫學大學附設醫院設置跨團隊傷口照護中心，保肢率增3倍。

高醫今天新聞稿表示，身為大學附屬醫院及醫學中心，在傷口照護研究、教學及臨床上投注許多人力及資源，包括整形外科、高壓氧暨傷口照護中心、心臟血管內科、內分泌新陳代謝內科、復健部、營養部等跨團隊醫療，可提供整合性的糖尿病及傷口照護，讓患者減少疼痛、縮短病程，提高生活品質。

高醫附設中和紀念醫院整形外科今天在啟川大樓1樓大廳舉辦「傷口整合照護，『足』 重要」宣導活動。副院長黃炫迪表示，依衛生福利部統計，國人糖尿病盛行率約11%，患者一旦發生足部潰瘍的合併症，將影響生活品質，若不幸截肢恐危及生命。文獻也指出，糖病足患者若施行足部高位截肢手術，5年後另一肢體截肢率高達50%，帶給社會沉重經濟及醫療負擔，因此糖尿病足照護是全球共同的健康議題。

高醫外科部長、台灣傷口照護學會榮譽理事長郭耀仁表示，依國民健康署資料，全台目前糖尿病人口已超過200萬人，盛行率約11%，而每年有超過2萬2000人因糖尿病足感染住院；另健保資料庫有近20%糖尿病足截肢，特別是年齡超過65歲病患，男性高於女性，且約15%~25%有高位(膝上或膝下截肢)截肢，嚴重性不可輕忽。

高壓氧暨傷口照護中心主任李孝貞表示，高醫平均每年服務約1萬7000名糖尿病患，近年更設立「傷口照護中心」，開闢傷口照護及保肢門診快速通關管道，減少病患等候排程，更跨科結合心臟血管內科、復健減壓及營養衛教等服務，讓高位截肢率由10年前的0.3%降至0.09%，且大部分病患下肢保肢率提高3倍；傷口照護中心則於2018年迄今服務超過5500人次，提供新式敷料及專業知識，讓病人得到更方便與即時性傷口照護品質。

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整形外科醫師林運男表示，許多糖尿病患者因足部剛開始有潰瘍時，因神經病變傷口無疼痛感而自行照護，往往傷口惡化感染才到院治療，已延誤就醫時機，嚴重者甚至需要截肢。因此，盡早發現皮膚異常如發紅、破皮等，即時尋求專業協助，避免傷口持續惡化是很重要的。

活動邀請66歲的陳女士分享保肢心路歷程。患有糖尿病史逾30年的陳婦，7年前因神經病變感覺不良，不知下肢已阻塞壞死，且合併有蜂窩性組織炎兩次瀕臨截肢危機，後經高雄醫學大學附設中和紀念醫院全力搶救，及時保住雙腳。（編輯：孫承武）1120112