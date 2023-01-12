「第33屆寒士吃飽30」 祝福弱勢家庭新年快樂

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（中央社記者洪學廣高雄12日電）疫情、經濟動盪讓弱勢家庭雪上加霜，越是艱難環境越顯雪中送炭光輝。創世基金會與人安．華山策略聯盟，今年持續舉辦「第33屆寒士吃飽30」，讓弱勢朋友寒冬中享有一頓溫飽。

「第33屆寒士吃飽30」1月9日起全台同步展開送禮到家。創世基金會今天新聞稿表示，因應COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情，仍採「送禮到家」方式，將年禮及紅包親送至植物人家庭，傳遞溫情，祝福新年快樂。

創世感謝各界企業團體和民眾，展現國人慈悲、善良的精神與溫暖人情味，讓全台1萬2000名植物人家庭、寒士、街友、待拉單媽、清寒長輩，在年前收到包含7道佳餚的植愛年禮和500元應急紅包。

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2022年疫情再起與經濟衰退雙重夾擊，依創世提供數據，在「逆境中合力撐舟」下，全年17所植物人安養院及3處分會，安養服務約27萬3000人日次、到宅服務4萬3000多人次。

創世、華山、人安基金會策略聯盟看見社會的需求，去年為「再夢卅年」元年，擴大救助殘、老、窮，今年邁入第二年，盼各界秉持善念、善行，讓更多有需要者被安頓。身邊有服務需求，或願意加入助人行列，可洽(02)2835-7700。（編輯：孫承武）1120112