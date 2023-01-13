勞保資料研究 4類艱困產業聘僱人力呈現收縮

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（中央社記者張雄風台北13日電）勞動部今天表示，據研究，民生工業、化學工業、營建工程業、藝術娛樂及休閒服務業等是聘僱人力呈現收縮的「艱困產業」；為避免流動性下降，會積極推動就業服務及職業訓練等措施。

為瞭解國內勞動力變遷趨勢，勞動部勞動及職業安全衛生研究所進行「勞動力趨勢探討」研究，透過勞保資料觀測發現，工業部門的投保人次比重逐漸下降，而服務業則有增加趨勢。

勞安所勞動市場研究組組長林詩騰說明，本次研究是針對勞保資料於2005年至2020年間整體勞動力的流動情況。投保人次由約913萬人次上升至1177萬人次，主要增加部分是服務業的投保人次，由53.1%上升至61%；反之工業投保人次比重有下降趨勢，由42.9%下降至36.2%。

林詩騰解釋，台灣過去也曾經歷過產業轉型，部分早期的工廠曾往其他國家，如東南亞等地區建廠，因此相對也帶走一些工作機會；而內需產業，如服務業等則有較多勞力需求度較高的行業。

根據研究，產業技術升級轉型或是政府資源配置對於國內就業也會帶來影響，若以加保、退保來觀察各行業人力流動情形，研究認為的「艱困產業」包含「民生工業」、「化學工業」、「營建工程業」、「藝術、娛樂及休閒服務業」；主要原因是勞動力進出產業也趨於疲乏、用人聘僱情形呈現收縮。

若就整體勞動市場觀察，研究指出，雖然總投保人次呈現逐月上升趨勢，但勞動市場進入、退出變化趨緩，顯示勞動市場流動性下降；可能造成限制工作機會的增加、降低專業技能的發展，同時也會影響所得分配等。

勞動部表示，為活絡勞動市場流動性，積極推動相關就業服務及職業訓練等措施，以強化中高齡者、青年等勞參率及生產力。（編輯：陳政偉）1120113