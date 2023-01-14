海象不佳船班疏運15日停開 航港局協調鐵路專車

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（中央社記者余曉涵台北14日電）蘇花公路因坍方中斷，航港局加開疏運船班。不過航港局今天說，因明天海象不佳，因此僅安排臺北快輪提供上午花蓮往蘇澳車輛疏運服務，並已協調台鐵加開專車疏運。

蘇花公路台9線159.3公里處大清水隧道南口11日深夜坍方、道路阻斷，巨大石塊掉落壓毀約25公尺長明隧道，交通部公路總局啟動南北雙向日夜搶修，預計15日下午5時搶通。

交通部航港局今天發布新聞稿表示，明天東部海象不佳，陣風達9級，已超過台馬輪、凱旋8號等疏運船舶開航標準，為確保航安，航港局已調整15日船班安排，僅由台北快輪提供上午花蓮往蘇澳車輛疏運服務，預計上午11時30分從花蓮港開往蘇澳港，請有需求的民眾，於開航前2小時完成報到，其他載客船舶則停航，提醒民眾多加留意。

至於託運車輛駕駛與乘客接駁部分，航港局說，已協調台鐵局安排一列專車由花蓮車站前往蘇澳新站，並由公路總局協助安排接駁車往返火車站與港區間，以利車輛駕駛與乘客搭乘。

航港局表示，配合15日航班調整安排的鐵路專列，將安排接駁車協助旅客由花蓮港前往花蓮火車站，及由台鐵蘇澳新站前往蘇澳港，鐵路專車預計15日中午12時45分時從花蓮火車站出發，下午1時59分抵達蘇澳新站，航港局將發給託運車輛民眾購票憑證，請民眾於中午12時30分前持憑證向花蓮火車站售票窗口完成購票及乘車。

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至於自蘇澳返回花蓮部分，航港局說，因蘇花公路大清水隧道預計15日下午可搶通，開放車輛通行，建議民眾可妥適安排行程，不再安排蘇澳返回花蓮船班。

航港局表示，昨天協助疏運的合富快輪，因船員臨時身體不適，反映無法繼續協助疏運任務，航港局隨即於昨天晚間緊急協調連江縣政府立即調派台馬輪於晚間8時30分從馬祖東引開航，已於今天上午10時30分抵達花蓮港，代替合富快輪執行疏運任務。（編輯：屈享平）1120114