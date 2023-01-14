捷運新園東港林邊線 屏東東港辦地方說明會

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（中央社記者洪學廣屏東縣14日電）「捷運新園東港林邊線」可行性研究地方說明會13日在東港鎮公所率先開場。屏東縣交旅處今天表示，除說明初步路線站點規劃及建設方式，也就地方上提出意見交流討論。

依交通旅遊處資訊，這項交通計畫將與高雄捷運小港林園線銜接後，於雙園大橋南側跨越高屏溪往南延伸至林邊車站，沿線串聯新園、東港及林邊，也可連接高雄國際機場、東港轉運站及台鐵林邊站，路線總長約16.66公里，初步評估預計設8座車站。

交旅處今天新聞稿表示，16日在新園鄉公所、17日在林邊鄉公所再辦2場說明會，歡迎民眾參加。有關說明會及其他全縣重大交通建設彙整資訊可參交旅處官網(https://www.pthg.gov.tw/traffic/cp.aspx?n=FECB7E1154F175A7)查詢。

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交旅處表示，捷運屬重大交通公共建設，縣府在綜合考量運輸效能、都市發展、路網整合及投資效益等指標面向下，評估優先推動計畫可行性研究。透過捷運促進地方發展，解決居民長期以來只能透過台17線往返市區的交通和安全問題；除了審慎、務實規劃，聽取地方上意見，完善可行性研究專業內容，以期規劃出符合需求捷運建設。

交旅處也說明，重大交通建設須經可行性研究、綜合規劃與環境影響評估、都市計畫變更、工程設計等階段，均完成後才能進入施工與通車營運。目前計畫在可行性研究階段，將蒐集民眾意見後納入評估檢討完成規劃成果，以便後續提報中央審議爭取核定並進入下一階段綜合規劃作業。（編輯：孫承武）1120114