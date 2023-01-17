魚池鄉虎頭蘭應景上市 公所推廣春節擺飾添福氣

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南投縣魚池鄉是國內虎頭蘭主要產地，魚池鄉公所表示，虎頭蘭的「虎」與「福」諧音，有迎春納福吉祥意義，推薦民眾選擇虎頭蘭作為春節應景花卉。（魚池鄉公所提供）中央社記者蕭博陽南投縣傳真 112年1月17日

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（中央社記者蕭博陽南投縣17日電）南投縣魚池鄉是國內虎頭蘭主要產地，以東光花卉區為密集種植區，品種及栽種技術領先；正值蘭花產期，鄉長劉啟帆等人今天前往產地推廣，邀消費者選購作為春節應景擺飾。

香菇、紅茶、蘭花、咖啡是魚池鄉重要農產，迎接農曆春節，魚池鄉公所今天宣傳表示，魚池鄉四周環山，環境溼度高、日夜溫差明顯，蘭花品質佳、產量穩，主要以虎頭蘭、國蘭為主，虎頭蘭主要滿足國內市場，產量占全國80%，國蘭產量占全國25%，主要外銷韓國。

鄉公所表示，虎頭蘭較其他洋蘭更能適應低溫，開花期集中10月到隔年2月，花期約3個月，花姿雍容、花型大器、綠葉線條美、觀賞期長，除盆花觀賞，也非常適合切花，且虎頭蘭的「虎」與「福」諧音，有迎春納福吉祥意義，推薦選擇虎頭蘭作為春節應景花卉。

鄉公所表示，鄉內蘭園眾多，虎頭蘭、國蘭、石斛蘭、文心蘭等應有盡有，以東光花卉區為密集種植區，占全鄉70%，花農持續每年用心栽種、研發優質蘭花供消費者選購，也豐富了台灣蘭花市場，歡迎民眾來賞花、買花。

蘭園業者接受媒體聯訪表示，由於前一陣子天氣較炎熱，不少蘭花「消苞」，因此產量較為減少，與去年同期相較大約減產1/3；另外，由於工資、耗材等各項原物料成本上漲，每盆花微幅調漲約新台幣50元。

鄉公所透過新聞稿表示，可採買虎頭蘭地點包含嘉聯、立一、蒲卉、光和、東光、萱夢、順煌、日美、家鄉、萱蔓等蘭園；另外，營造喜氣，16日至2月5日在魚池街區布置千盞祈福燈籠海，盼為魚池鄉吸引更多人潮，順道採購開運又應景的虎頭蘭盆栽過福氣好年。（編輯：陳仁華）1120117