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消保處抽驗41件咖啡產品 赭麴毒素檢測皆合格

2023/1/17 13:07
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（中央社記者楊淑閔台北17日電）國內民眾喝咖啡十分普遍，為確保食安，行政院消保處今天表示，若咖啡保存不當衍生毒素不利健康，近期自大台北地區實體店面及網路抽查41件咖啡產品，結果赭麴毒素檢測都合格。

行政院消費者保護處今天發布新聞指出，近年民眾咖啡飲用量明顯成長，加上相關業者對現煮咖啡推波助瀾，飲用咖啡已蔚為風潮，倘若保存不當衍生毒素，會傷及身體健康，因而執行咖啡產品抽驗。

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消保處簡任消保官王德明說，隨機購買樣品的時間為去年9、10月間，共計41件樣品，樣態包含咖啡豆、濾掛式咖啡、即溶咖啡等，進行「赭麴毒素」檢測，此毒素若超標，會傷及肝、腎，幸而全數合格；不過仍要提醒消費者買咖啡豆等原料在家煮，也要妥善保存、於期限內用完，以免環境潮濕衍生毒素影響健康。

另外，消保處公布，其中有1件咖啡產品標示不合格，未依規定申報產品相關資訊及以簡體中文標示，地方政府衛生機關已依「食品安全衛生管理法」處新台幣1萬5000元罰鍰。（編輯：張芷瑄）1120117

#消保處
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#行政院消保處
王德明
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