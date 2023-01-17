鴻海集團萬人線上活動 世新大學智能攝製基地助陣

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳至中台北17日電）鴻海集團本月15日舉辦線上嘉年華，活動連線台灣、中國、越南、墨西哥、印度，上萬人共同參與，主現場設在世新大學的「LVS智能攝製基地」，以號稱同步好萊塢的影視技術，呈現身臨其境的聲光娛樂效果。

世新大學今天發出新聞稿，民國110設置的「LVS智能攝製基地」，由2256塊LED面板組合成270度環形背景，搭配LED天幕、即時影像追蹤攝影設備，達到沉浸式的表演，可現場擬真光源、色彩、影像反射等。自從成立後，陸續與多個產業單位合作多項作品。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

這次和鴻海集團合作的線上嘉年華活動，「LVS智能攝製基地」為活動主現場，從台北連線各地。製作團隊花了一個多月時間完成事前勘景、技術彩排、動畫設計、表演走位、排練及預錄等，活動當天以一個下午的時間，讓鴻海集團的員工們跨越時區地域、歡聚雲端。

世新大學表示，這次在軟硬實力的加持下，讓鴻海數萬名員工透過雲端連線，呈現身臨其境的娛樂聲光效果，也看見世新大學的傳播教育能量與創新競爭力。（編輯：陳清芳）1120117