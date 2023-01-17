6種珍稀淡水魚預告列保育 包括明仁上皇發現的鰕虎

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（中央社記者楊淑閔台北17日電）農委會今天預告修正草案，新增溪流細鯽、陳氏鰍鮀、中間鰍鮀、砂棲瓢眼鰕虎、尾鱗銳齒鰕虎、明仁枝牙鰕虎，以及韌鰕虎屬等「6種1屬」易消失獨流溪淡水魚為保育類野生動物。

預告修正「6種1屬」物種中，「種」的部分，包括從一般類野生動物修正為「瀕臨絕種野生動物」的溪流細鯽；從一般類野生動物修正為「珍貴稀有野生動物」的陳氏鰍鮀；從一般類野生動物修正為「其他應予保育野生動物」，有中間鰍鮀、砂棲瓢眼鰕虎、尾鱗銳齒鰕虎、明仁枝牙鰕虎。

從一般類野生動物修正為「其他應予保育野生動物」還有1個屬「韌鰕虎屬」。中央研究院生物多樣性研究博物館的魚類標本館資深經理黃世彬指出，韌鰕虎屬在台灣有發現的魚種，例如棘鱗韌鰕虎、新喀里多尼亞韌鰕虎。

行政院農業委員會林務局保育組科長鄭伊娟接受中央社記者電話訪問說，農委會官網預告修正「陸域保育類野生動物名錄」第5點，預告至3月17日，若無重大異議，屆時將彙整各方意見後就公告施行。

新增保育類野生動物的「6種1屬」淡水魚，鄭伊娟說明，數量都很少，僅溪流細鯽可估計約200尾；明仁枝牙鰕虎則是已退位的日本明仁天皇所發現。

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鄭伊娟說，這些淡水魚，生態調查學者或曾發現，但無法預計數量，重點是都存活在獨流溪、生態封閉、且具洄游性、在海口產卵、孵成小魚後游回河川上游等生態特性，只要河川整治做個攔砂壩，這些魚就可能消失，所以急需保育。

鄭伊娟表示，修正草案上路起，新增「6種1屬」一般類淡水域魚類為保育類野生動物，全數適用「野生動物保育法」第41條規定，若獵捕、宰殺，可處6個月以上、5年以下有期徒刑，得併科新台幣20萬元以上、100萬元以下罰金。（編輯：孫承武）1120117