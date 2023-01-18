台科大國際校友重聚會 吸引近300人參與

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（中央社記者陳至中台北18日電）台灣科技大學擁有大量境外學生，不少人畢業後在台就業，校方近日舉辦國際校友重聚會，吸引將近300人參與，因COVID-19疫情趨緩，也有校友從印尼、日本等國來台看師長。

台科大於111年度成立在台國際校友會，1月15日舉辦第二屆重聚餐會，除了有超過160名國際校友參與，還有來自各領域的企業代表、50名有特殊貢獻的國際在校生、以及創新育成中心輔導的外籍生創業團隊受邀出席，一同分享交流。

台科大校長顏家鈺致詞表示，校內國際學生以電資、工程、管理領域的研究生居多，符合企業外籍白領的人才需求，期許透過餐會交流，幫學生瞭解未來就業機會。

台科大國際長葉穎蓉說，過去一年多來，一直在收集聘僱台科大國際校友的企業，要將雇主企業的名稱從A排到Z，26個字母雖然還沒累計完成，但也收集到140家企業。

台科大校友總會理事長、撼訊科技總經理陳劍威說，透過餐敘交換資訊、建立人脈，讓台科大校友們不分國籍，都能緊密連結，讓影響力更為壯大。

台科大很早就布局境外招生，根據教育部統計，110學年度有1458名境外學生就讀，超過7成就讀碩博士班。（編輯：張芷瑄）1120118