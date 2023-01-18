增1例流感重症死亡 70多歲慢性病女確診3週去世

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（中央社記者沈佩瑤台北18日電）疾管署今天公布，國內新增1例流感重症死亡案例，為南部一名70多歲女性，未接種流感疫苗，有糖尿病及高血壓病史，呼吸急促就醫，確診3週後，因心衰竭併心因性休克死亡。

衛生福利部疾病管制署公布，再添1例流感重症死亡案例，為南部70多歲女性，未接種流感疫苗，本身有糖尿病及高血壓病史，去年12月17日因呼吸急促就醫，並於12月18日收治加護病房，流感快篩檢驗為B型，後因心衰竭併心因性休克，今年1月8日不幸病逝。

疾管署副署長羅一鈞接受媒體聯訪表示，本流感季自去年10月1日起至今年1月16日止，流感併發重症病例累計23例，其中17例A型H3N2、2例A型H1N1、4例B型。

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羅一鈞說，依疾管署監測資料顯示，上週（1月8日至1月14日）門急診類流感就診達4萬5284人次，近期呈上升趨勢，也較過去前2個流感季同期為高。

不過，羅一鈞表示，流感就診數雖然比過去2年同期都多，仍遠低於COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情前、2020年同期的12.5萬人，也遠低於流行閾值，應不會出現醫療壅塞情況，但仍提醒，公費流感疫苗尚餘4萬劑左右，符合條件者，可儘速接種。（編輯：陳政偉）1120118