過年追劇熱潮 電信三雄OTT備妥強檔賀歲片單

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（中央社記者江明晏台北19日電）金兔年將至，迎接春節10天連假，電信三雄旗下影視OTT服務備妥強檔賀歲電影、追劇片單，搶攻眼球商機，有望趁著長假期間催出一波收視熱潮。

過年期間宅在家追劇，中華電信宣布，影視雙平台MOD、Hami Video新春強檔片單，包含公視旗艦大戲「牛車來去」、賣座韓影「局中局」、「緊急迫降」，日本強片「新．超人力霸王」、電影版「如果30歲還是處男，似乎就能成為魔法師」及「角落小夥伴電影版：藍色月夜的魔法之子」等。

另外還有獨家韓國愛情喜劇「禁婚令，朝鮮婚姻禁止令」等，以及與法國在台協會、CATCHPLAY共同承辦的「我的法國影展」線上影展，精選「關於我們的愛情」等28部法國好片。

遠傳旗下friDay影音公開強檔賀歲片單， 除「你的婚姻不是你的婚姻」5部單元劇，也跟著韓流推出跟播韓劇「朝鮮精神科醫師劉世豐2」、「紅氣球」，以及獨家韓劇「財閥家的小兒子」、熱播韓劇「酒鬼都市女人們2」。韓綜則有Running Man、「驚人的星期六」等， friDay也推出日劇「女神的教室」，跟播日劇「要是說了100萬次就好了」等。

遠傳friDay影音1月也陸續上架多部強檔新片，「五星饗魘」黑色喜劇。「無間行動」藉由視覺體驗真實的FBI臥底越獄生存遊戲。「天劫高手」由「飛行大盜」真人真事震撼改編。還有「花樣年華 4K修復」，為國際大導王家衛經典之作。

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