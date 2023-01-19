阿里山台灣黑熊出沒 列生態服務給付示範區域

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嘉義林管處19日表示，轄內從2014年至今拍攝到台灣黑熊的次數約23次，大多在阿里山鄉與玉山國家公園交界處，目前阿里山鄉已被選定作為台灣黑熊生態服務給付示範區域，民眾若發現黑熊自主通報並配合巡護監測，最多可領到新台幣8000元。（嘉義林管處提供）中央社記者蔡智明傳真 112年1月19日

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（中央社記者蔡智明嘉義縣19日電）農委會去年實施「台灣黑熊生態服務給付示範計畫」，阿里山鄉是黑熊出沒熱點，嘉義林管處選定作為示範區域，民眾若發現黑熊自主通報和並配合巡護監測，最多可領8000元。

嘉義林管處今天告訴中央社記者，轄內2014年至今拍攝到黑熊次數約有23次，大都在阿里山鄉與玉山國家公園交界處。目前正進行「黑熊友善社區培力與族群監測調查計畫」，調查轄內黑熊族群分布狀況，並針對社區宣導「台灣黑熊生態服務給付示範計畫」加強防範人熊衝突。

嘉義林管處指出，阿里山鄉為黑熊出沒熱點，因此選定此處作為台灣黑熊生態服務給付示範區域，民眾若發現黑熊，自主通報和並配合巡護監測，最多可領到新台幣8000元。

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另外，嘉義林管處轄內的大埔鄉、番路鄉、梅山鄉、竹崎鄉、 中埔鄉和台南市南化區，都列入「台灣黑熊生態服務給付示範計畫」評定適用區域，民眾在這些區域發現黑熊，自主通報和配合巡護監測，也可以領到服務給付。

嘉義林管處說，社區部落加入黑熊棲地巡護行列，每年最高可領6萬元巡護監測給付，鼓勵阿里山鄒族部落成立自主巡守隊，共同守護珍貴的台灣黑熊。（編輯：郭諭儒）1120119