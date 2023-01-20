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高雄機場旅客增 南橫車流高峰估在初一後

2023/1/20 11:32
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（中央社記者曾以寧高雄20日電）今天是年假第一天，南橫公路車流量與平常假日差不多，公路總局預估車潮高峰會落在初一到初五走春時；高雄機場則出現春節出遊潮，國際、國內線旅客都明顯較平常多。

今天小年夜，也是春節連假第一天。公路總局甲仙工務段段長陳正偉接受中央社記者電訪表示，目前為止南橫公路車流量普通，跟一般假日差不多。

陳正偉並指出，先前分析，預估小年夜和除夕車潮都不會有明顯增加，春節人潮高峰應會集中在初一到初五的走春潮，尤其每天上午7時至下午2時開放梅山口到向陽段，因此預估上午8時至11時，會是人潮高峰。

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公路總局第三區養護工程處日前指出，南橫公路梅山口至向陽路段原每週二、四管制禁止通行，但因應春節連假車潮，24日（初三）及26日（初五）共2天週二、四取消管制通行，以減少壅塞。

高雄小港機場部分，機場人員表示，國際線早上開始搭機人數就明顯比平常多，確實有感受到年節出遊潮；搭乘國內線的旅客也較平時多，但還在預期範圍內，沒有到非常多人在排候補、造成壅塞的情況。（編輯：謝雅竹）1120120

#陳正偉
#南橫公路
#交通
陳正偉
因應112年春節連假車多 南橫公路1/24、1/26取消管制寒流來襲 南橫公路若結冰嚴重不排除預警性封閉
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