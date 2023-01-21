與群眾共同購地4萬坪 吳金樹打造台灣山貓森林

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（中央社記者蘇木春台中21日電）台中社區大學講師吳金樹，有感於石虎棲地遭破壞，18年前開始自己購買苗栗的淺山土地但不開發，4年前啟動募資購地計畫，與支持群眾一同買下超過4萬坪土地，目標成為台灣山貓森林。

在台中沙鹿出生的吳金樹，從小就對生態環境與人文歷史充滿興趣，他看見家鄉大肚山的百合花，因為土地開發而逐漸消失，開始投入環境保護運動與開發商抗衡。

民國93年吳金樹有感對抗企業開發，不如自己買地保護生態，他得知苗栗山區有1塊難以開發的畸零地，但自然生態相當豐富，便自掏腰包買下，101年再購買1塊周圍有開發案的林地阻擋，103年起號召志同道合的朋友集資購地，108年啟動公民行動，以成為日本龍貓森林為目標，命名為「山貓森林計畫」，並將加入的成員稱為「山貓幫」。

山貓森林計畫累計至今年已超過77塊土地，面積約半個大安森林公園有4萬坪淺山生態棲地，已超過日本龍貓森林的規模。吳金樹接受中央社記者訪問時表示，石虎是台灣中部淺山生態系指標物種，如果山貓計畫可以保護石虎，代表棲地也受到保護，周邊的野生動物也能受益。

吳金樹說，他原本想要默默做這件事，自己賺錢購地保護棲地，但後來發現環境遭破壞的速度太快，且石虎保育刻不容緩，因此發起公民募資計畫，用大眾力量一起努力，也舉辦環境教育活動從小扎根。

山貓幫固定每月都會到山貓森林舉辦森林日活動，邀請生態學者專家進行生態教育，記者日前跟著山貓幫前往山貓森林位於苗栗縣頭屋鄉的其中一處基地實地採訪，活動中山貓森林發起人之一、台灣石虎保育協會秘書長陳美汀，也帶著學員探訪石虎蹤跡。

陳美汀表示，石虎與淺山保育最重要的就是棲地，必須用不同方式與面向去解決棲地問題，山貓森林計畫就是保護棲地的方法之一，但需要的資金相當龐大，國外也有向地主租地的方式進行類似計畫，這些都是直接保護棲地的方法，她也相當認同與支持。

陳美汀說，雖然國家在保護區與重要棲地上都做足措施，但淺山地區多是私有地，公部門要介入保護的困難度相當高，隨著山貓森林計畫越來越多人加入，未來透過與民間團體與公部門的合作，相信可以共同投入保育行動。

山貓幫成員牟國企表示，他從小就喜歡生態與台灣雲豹，但現在已看不到雲豹，得知石虎面臨生存威脅，在網路上得知山貓森林計畫也加入購地，希望盡自己微薄的心力。

「很佩服大家的努力！」學員游麗紅說，森林日活動可以學到植物與生態知識，但也得知人為的破壞非常可怕，見到許多人為這塊土地奉獻心力，讓她親身體驗到保護環境人人有責。

對於山貓森林的未來計畫，吳金樹說，集資購地的公民行動會持續推動，接著會擬定企業社會責任計畫，讓有共同理念的企業一同加入合作；公部門合作部分，將推動水環境生態整治工法，促使公部門避免因為河川防洪整治而破壞自然棲地，期待台灣有更多人能投入環境保護行列，守護生態環境。（編輯：陳仁華）1120121

山貓森林計畫主持人吳金樹（右）與計畫成員山貓幫每月會到山貓森林舉辦森林日活動，邀請生態學者專家進行生態教育，未來也希望台灣有更多人能投入環境保護行列，守護生態環境。中央社記者蘇木春攝 112年1月21日