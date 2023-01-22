樂齡旅遊跟你想的不一樣 能學什麼是重點

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雄獅旅遊董事總經理黃信川表示，樂齡旅遊產品跟一般觀光旅遊團的概念完全不同，應要規劃主題性旅遊，以學習與生態為導向，不只是純觀光或看景點，而是可以體會到什麼，在玩樂中可以有所收穫。（雄獅旅遊提供）中央社記者余曉涵傳真 112年1月22日

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（中央社記者余曉涵台北22日電）刻板印象中，樂齡旅遊的行程安排上，都以慢活為主，但旅遊業者表示，其實樂齡族希望可以從旅遊中有所收穫，包含交朋友、吸收新知等，這種類型的行程才是重點。

交通部觀光局積極推動並重塑樂齡旅遊，因為過去不少民眾心裡都認為樂齡要慢活、漫遊行程，不只要行程安排慢一點，景點也要少一點，但其實這只是刻板印象，這類型的行程對於樂齡族來說，都是NG行程。

雄獅旅遊董事總經理黃信川日前受訪表示，樂齡旅遊產品跟一般觀光旅遊團的概念完全不同，應該是要規劃主題性旅遊，以學習跟生態為導向，不只是純觀光或看景點，而是可以體會到什麼，在玩樂中可以有所收穫。

以太平山國家森林遊樂區的8條森林步道為例，黃信川說，旅行業者依步道路況及長短，私下分為青年步道、老人步道，一般人以為會是青年走長程的青年步道，老人走短程的老人步道，但事實卻相反，老人步道是以年輕人為主，青年步道則都是樂齡族在走。

黃信川指出，樂齡族很重視在旅遊中可以體會到什麼，能不能交到朋友，像他就曾遇過一名長輩出遊就是為了要結交朋友，那名長輩還說「拿名片是一時的，加LINE是一輩子的。」

針對國外的樂齡族旅客，黃信川說，遊程主題其實跟台灣雷同，但包裝的天數會比國內的3天2夜還要長，以5天或7天來做設計，以符合國外旅客的體驗。

黃信川指出，像是台灣森林資源豐富，光蕨類就有600多種，因此會希望透過行程設計讓境外旅客可以知道台灣生態跟森林的美好。

另外，黃信川說，樂齡旅遊有一個剛性需求就是廁所，因此讓他們規劃上都以軌道觀光為主，因為火車上有廁所，在移動過程中旅客也能看風景和團員聊天，生理上的需求也能解決，因此也深受旅客喜愛。（編輯：陳清芳）1120122