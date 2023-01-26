強颱重創基礎設施 家扶基金會助施亞高島民覓生計

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳妍君馬尼拉26日專電）強颱雷伊2021年重創菲律賓衝浪勝地施亞高島，台灣家扶基金會捐助的供水站毀損，島民生計也受影響。家扶基金會去年提供經費讓島上家長學技藝，盼增加島民收入並改善生活。

雷伊於2021年年底橫掃菲律賓中部和南部，釀成慘重災情。菲國南部施亞高島（Siargao）機場、政府建築等基礎建設和民房幾乎全毀。

台灣家扶基金會菲律賓分事務所與當地非營利組織小學合作，風災前在施亞高島建造太陽能供水站，協助貧困社區有潔淨的水可用。但島上遭強颱重創後，供水站受損無法運作，居民家園全毀，缺水缺電，生活一度陷入困境。

去年以來，菲律賓家扶中心透過「家長生計計畫」，提供經費讓島上的非營利組織「希望學校」（Espoir School of Life）請來編織、烘焙、按摩等老師，教導社區家長相關技藝，並開設手作品小店，販售家長製作的手工皂、手織桌布、包包和青少年手作耳環、項鍊、洗碗劑等。

在社區烘焙小舖，則販售家長自製的蔬菜口味杯子蛋糕及胡蘿蔔、南瓜、綠豆口味的長條營養蛋糕。

菲律賓家扶中心資深專員蔡曉芬說，透過「希望學校」校方的努力，小學所在社區家長與菲國教育部合作營養方案，每週2次提供島上108所學校杯子蛋糕和麵包作為學童點心，為期6週，所得9成都由參與家長均分，為社區家長創造可觀收入。

她表示，家扶基金會目前扶助「希望學校」96名學童，另在附近的遼南島（Liaonan）扶助24名兒童，今年還將把扶助範圍擴展到另一個小島馬里博霍克島（Maribojoc），提供島上30名兒童學用品及上學所需的接駁船。

蔡曉芬說，由於馬里博霍克島上沒有學校，島上兒童須搭乘接駁船到另一個島嶼上學。但接駁船的主人若要出海捕魚，島上學童就無法上學。

她表示，家扶基金會希望藉由提供學童接駁船和學用品，解決馬里博霍克島兒童就學難題，同時「家長生計計畫」今年將擴展到施亞高島另外3個社區，運用當地特色技藝或農產品，讓家長習得一技之長，以增加扶助家庭收入，改善生計。（編輯：馮昭/林憬屏）1120126

菲律賓家扶中心提供經費，讓施亞高島非營利組織「希望學校」請來老師，教導社區家長相關技藝，並開設手作品小店，販售家長製作的手工皂、手織桌布、包包等。（菲律賓家扶中心提供）中央社記者陳妍君馬尼拉傳真 112年1月26日

強颱雷伊2021年重創菲律賓衝浪勝地施亞高島，台灣家扶基金會捐助的供水站毀損。風災後，家扶基金會募款重建並加固供水站，以協助貧困社區有潔淨的水可用。（菲律賓家扶中心提供）中央社記者陳妍君馬尼拉傳真 112年1月26日

菲律賓家扶中心提供經費，讓施亞高島非營利組織「希望學校」請來老師，教導社區家長相關技藝，並開設社區烘焙小舖，販售家長自製的蔬菜口味杯子蛋糕及長條營養蛋糕等。（菲律賓家扶中心提供）中央社記者陳妍君馬尼拉傳真 112年1月26日