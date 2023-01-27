柴犬變財犬 50多歲夫婦刮刮樂中百萬

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（中央社記者吳家豪台北27日電）台彩推出新春限定「2000萬超級紅包」刮刮樂，不少民眾試手氣。新北市瑞芳區一間彩券行描述，一對50多歲夫婦聽到彩券行飼養的柴犬突然汪汪汪叫了好幾聲，聽起來就像「旺旺旺」，最後兩人幸運刮中新台幣100萬元。

台灣彩券公司新春限定「2000萬超級紅包」刮刮樂共有7個頭獎2000萬元、10個200萬元加賓士休旅車、850個100萬元。

台彩統計，截至25日，已刮出1個2000萬元、2個200萬元加賓士休旅車、173個100萬元。

台彩表示，根據新北市瑞芳區「金錢櫃公益彩券行」描述，一對50多歲夫婦25日來到店裡，店內飼養的柴犬突然汪汪汪叫了好幾聲，夫婦覺得聽起來就像是「旺旺旺」，於是指名要買「2000萬超級紅包」，挑選時柴犬不斷地汪汪叫，彷彿為他們加油，沒想到真的幸運刮中100萬元，夫妻開心直呼，果真是名副其實的柴（財）犬。

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同事和家人集資也刮出好運氣。根據新北市新莊區「財神旺旺來彩券行」描述，25日晚上約10時，7名剛參加完公司春酒活動的年輕男女來到店裡，其中1名女員工在春酒摸彩遊戲幸運中了1000元，眾人心想趁著運氣好，再集資1000元到彩券行試手氣，挑了一張「2000萬超級紅包」，真的幸運刮出百萬獎；中獎人開心表示，要把這筆獎金存起來，好好規劃一群人一起去旅行。

此外，根據台中市大里區「好事多彩券行」描述，店內供奉一尊曾經中過獎的客人送來的彌勒佛，當天一名年約40歲男性來到店內，看到店裡的彌勒佛對著他笑，於是決定與其他3名兄弟集資購買整本「2000萬超級紅包」，隔天開心報喜刮中100萬元，並表示都是店裡彌勒佛的微笑，讓他很有信心。（編輯：楊蘭軒）1120127