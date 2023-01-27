更多編輯台推薦新聞：
春節來趟人文自然之旅 拜土地公求財還能泡湯、看夜景
生活

春節來趟人文自然之旅 拜土地公求財還能泡湯、看夜景

不斷更新／大樂透獎號這裡看 過年加碼百萬春節大紅包
生活

不斷更新／大樂透獎號這裡看 過年加碼百萬春節大紅包

中央社影音新聞春節不打烊 看電影喝飲料與國際接軌
生活

中央社影音新聞春節不打烊 看電影喝飲料與國際接軌

中央社啟事
社會

中央社啟事

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
世界唯一玻璃媽祖廟、80公尺長金龍橋 盤點全台特色廟宇走春拍美照
首頁 / 生活

柴犬變財犬 50多歲夫婦刮刮樂中百萬

2023/1/27 10:05
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者吳家豪台北27日電）台彩推出新春限定「2000萬超級紅包」刮刮樂，不少民眾試手氣。新北市瑞芳區一間彩券行描述，一對50多歲夫婦聽到彩券行飼養的柴犬突然汪汪汪叫了好幾聲，聽起來就像「旺旺旺」，最後兩人幸運刮中新台幣100萬元。

台灣彩券公司新春限定「2000萬超級紅包」刮刮樂共有7個頭獎2000萬元、10個200萬元加賓士休旅車、850個100萬元。

台彩統計，截至25日，已刮出1個2000萬元、2個200萬元加賓士休旅車、173個100萬元。

台彩表示，根據新北市瑞芳區「金錢櫃公益彩券行」描述，一對50多歲夫婦25日來到店裡，店內飼養的柴犬突然汪汪汪叫了好幾聲，夫婦覺得聽起來就像是「旺旺旺」，於是指名要買「2000萬超級紅包」，挑選時柴犬不斷地汪汪叫，彷彿為他們加油，沒想到真的幸運刮中100萬元，夫妻開心直呼，果真是名副其實的柴（財）犬。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

同事和家人集資也刮出好運氣。根據新北市新莊區「財神旺旺來彩券行」描述，25日晚上約10時，7名剛參加完公司春酒活動的年輕男女來到店裡，其中1名女員工在春酒摸彩遊戲幸運中了1000元，眾人心想趁著運氣好，再集資1000元到彩券行試手氣，挑了一張「2000萬超級紅包」，真的幸運刮出百萬獎；中獎人開心表示，要把這筆獎金存起來，好好規劃一群人一起去旅行。

此外，根據台中市大里區「好事多彩券行」描述，店內供奉一尊曾經中過獎的客人送來的彌勒佛，當天一名年約40歲男性來到店內，看到店裡的彌勒佛對著他笑，於是決定與其他3名兄弟集資購買整本「2000萬超級紅包」，隔天開心報喜刮中100萬元，並表示都是店裡彌勒佛的微笑，讓他很有信心。（編輯：楊蘭軒）1120127

#彌勒佛
#台彩
#金錢櫃公益彩券行
彌勒佛
到親戚家走春路過買刮刮樂 30歲新婚夫妻中100萬
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族