228連假國道估旅遊車潮為主 國5恐塞到深夜

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（中央社記者余曉涵台北30日電）交通部高速公路局表示，228連續假期共有4天，估計國道車潮以旅遊為主，假期前兩天以南向車流為主，後兩天以北向車流為主，其中國5在2月24日、26日及27日都可能塞到半夜。

今年228和平紀念日共有4天假期，高公局發布新聞稿表示，預估假期交通量為109到120mvk（百萬車公里），其中首日南向可達67mvk，為平日的1.5倍。

高公局指出，檢視歷年和平紀念日連續假期交通狀況，研判和平紀念日連續假期以旅遊旅次為主，假期前兩天以南向車流為主，後兩天以北向車流為主。

高公局今天說，預估假期前一天，也就是2月24日傍晚西部國道就會陸續出現車潮，國5則是上午就開始會有車潮，且要到深夜才會紓解，假期期間國5在2月26日及2月27日車流量偏多，都可能塞到深夜才會紓解。

高公局表示，規劃交通疏導措施包含2月25日，清晨5時至中午12時，封閉國1平鎮系統、埔鹽系統南向入口；凌晨0時至中午12時，封閉國5石碇、坪林南向入口，石碇南向入口封閉期間，改為大客車專用入口。

2月26日，清晨5時至中午12時，封閉國1埔鹽系統及國5石碇、坪林南向入口，石碇南向入口封閉期間，改為大客車專用入口；2月27日至2月28日，每日中午12時至晚間9時，封閉國1埔鹽系統、虎尾及國3西濱北向入口。

高乘載管制的實施時間及地點為2月25日上午6時至中午12時，國1內湖至頭份（含高架堤頂、環北及機場系統）及國3木柵至香山，各交流道南向入口匝道；2月27日至2月28日，每日下午2時至晚間9時，國5北向蘇澳、羅東、宜蘭及頭城交流道入口匝道。

高公局表示，連假期間採單一收費，但2月25日至2月28日，每日凌晨0時至清晨5時國道全線暫停收費，國3「新竹系統至燕巢系統」採單一費率再8折收費。

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高公局說，連假期間將視各交流道行車狀況實施匝道儀控管制並機動調整；現有開放路肩措施照常實施外，連假期間每天增加開放路肩路段與時段供小型車行駛。

高公局表示，國5頭城往坪林地區，建議改走台9；國1、國3新竹往返台南地區，建議改走台61；國6台中往返南投地區，建議改走台63；國3霧峰往返國1台中系統、國3中港系統，建議改走台74接國4。（編輯：管中維）1120130