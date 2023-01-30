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第10輪快篩實名制2/1上路 長幼2/28前免費領取

2023/1/30 16:18（1/30 17:00 更新）
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第10輪家用抗原快篩試劑實名制自2月1日起實施，每名民眾可購買1份5劑，至多可購買6份共30劑，可分次購買次數不拘，也可代購。（中央社檔案照片）
第10輪家用抗原快篩試劑實名制自2月1日起實施，每名民眾可購買1份5劑，至多可購買6份共30劑，可分次購買次數不拘，也可代購。（中央社檔案照片）
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（中央社記者陳婕翎、余曉涵台北30日電）第10輪家用抗原快篩試劑實名制自2月1日起實施，民眾可持健保卡購買；0至6歲學齡前幼兒及65歲以上長者如果尚未領取免費家用快篩試劑，2月28日前可持健保卡領取。

中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥今天下午在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情記者會表示，自2月1日起，實施第10輪家用抗原快篩試劑實名制，實名制家用抗原快篩試劑貨源穩定充足，維持每輪購買週期1個月，凡是持有健保卡或居留證民眾，均可至藥局及衛生所購買。

每輪每名民眾可購買1份5劑，購買份數至多可購買6份，共計30劑，並可分次購買，次數不拘，也可代購，讓有需要篩檢族群可以購得每天所需的快篩數量，售價仍為每份5劑新台幣500元，醫材原則售出不退換。

至於第7輪0至6歲學齡前幼兒及第5輪65歲以上長者免費領取家用抗原快篩試劑部分，符合該輪免費領用資格尚未領取的民眾，今年2月28日前可持健保卡領取，至各快篩實名制販售據點免費領取一份5劑家用快篩試劑。免費領取份數不會計算入家用快篩試劑實名制購買資格。

指揮中心提醒，家用快篩試劑僅可用於2歲以上幼童，幫2歲以下幼童領取的快篩試劑，可供幼童家長使用，請勿使用於2歲以下幼童。（編輯：張雅淨）1120130

（指揮中心提供）
（指揮中心提供）
#莊人祥
#快篩實名制
#疫情指揮中心
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