台日鐵道觀光交流 共推暢遊懷舊車站

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（中央社記者汪淑芬台北1日電）為促進台日雙鐵觀光，台鐵與日本東武鐵道共同推動搭火車暢遊台日雙鐵懷舊車站之旅，今天在台鐵南港車站舉辦點燈儀式。

台鐵發布新聞稿指出，台鐵與東武鐵道於2015年12月18日簽訂雙鐵友好協議，2019年首次於南港車站舉辦「台日雙鐵友好大樹燈座贈燈儀式」，2020年推出「觀光大使白老虎站長燈座」，南港車站成為促進台日觀光友好推廣的展示車站。

2021年台鐵及東武鐵道聯合日本台灣交流協會和交通部觀光局，共同推動「搭鐵道暢遊臺日雙鐵沿線名勝」，齊力促進台日觀光友好交流。主題為推動促進觀光的SL蒸汽火車系列，出動台鐵仲夏寶島號及東武鐵道的大樹號。

台鐵表示，繼上次「搭鐵道暢遊台日雙鐵沿線名勝鐵道周遊地圖遊戲」地貼供遊客現場玩樂，這次更新為「穿越古今搭火車暢遊台日雙鐵懷舊車站之旅的跳房子遊戲圖」，地貼跳房子遊戲是將台日雙鐵沿線的代表車站景點放入圖中，從遊戲中認識及欣賞台日各名勝景點。

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展場有台鐵的「EMU3000型新城際列車」及東武鐵道今年7月15日將登場的「SPACIA X 新型電車」，還有許多台鐵百年車站的介紹圖。尤其海線5個1922年建造的車站，剛好過完百歲紀念，值得來趟穿越古今的懷舊車站之旅。

台鐵指出，南港車站是一個出入乘客眾多的轉運大站，也是許多親子聚集遊樂的人氣場所，這次延續深受親子喜愛的迷你火車遊樂區，展場以舒適溫馨色系作主視覺設計，希望親子能享受歡樂時光。（編輯：李亨山）1120201