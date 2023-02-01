水保局：土石流潛勢溪增2條 大規模崩塌區增7處

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（中央社記者楊淑閔台北1日電）為強化土石流及大規模崩塌防災工作，水保局今天表示，已完成檢視，112年土石流潛勢溪流增2條、共1731條；大規模崩塌潛勢區則增7處、共43處，達警戒值，供地方研擬疏散等計畫參考。

水保局表示，土石流潛勢溪流新增2條，分別在高雄六龜、花蓮卓溪鄉，但此2處原本就是土石流潛勢溪流座落地。新增7處大規模崩塌潛勢區，分別位於新北市汐止區、苗栗縣泰安鄉、南投縣鹿谷鄉、嘉義縣竹崎鄉、高雄市六龜區、台東縣金峰鄉及花蓮縣富里鄉。

台灣位處地震帶且山林覆蓋率約達6成，氣候變遷急降雨等因素潛藏致災風險。行政院農業委員會水土保持局逐年擴大土石流及大規模崩塌防災工作規模，透過實地監測、輔導執行疏散計畫等軟、硬體作業，預防傷亡發生，今天發布新聞公布112年更新後資訊，提供防救災相關單位參考。

有關全台土石流潛勢溪流新增調整及土石流警戒值檢討部分，水保局說，自89年7月「災害防救法」公布實施後，每年辦理調查評估，根據自然條件及保全對象等因素分析、研判生土石流災害的野溪，並檢討全台土石流警戒基準值，112年計新增2條，共計1731條，分布在17縣（市）、159鄉（鎮、市、區）、690村（里）。

17縣（市）包含宜蘭縣、基隆市、新北市、台北市、桃園市、新竹縣、苗栗縣、台中市、南投縣、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣、台東縣及花蓮縣。

另外大規模崩塌潛勢區，水保局指出，1月9日邀集相關機關、機構及專家學者召開「氣候變遷下大規模崩塌防減災計畫」專家諮詢會議第6次會議審議完竣，更新112年新增7處，共計43處，分布於12縣（市）、29鄉（鎮、市、區）、36村（里）。

12縣（市）包含宜蘭縣、新北市、桃園市、新竹縣、苗栗縣、台中市、南投縣、嘉義縣、高雄市、屏東縣、台東縣及花蓮縣。

水保局補充，為避免莫拉克風災造成小林村遭掩埋不幸事件再發生，已建立大規模崩塌潛勢區警戒發布機制，並協助地方政府研擬疏散避難計畫、保全清冊及輔導自主防災社區，110年起進行警戒發布作業。（編輯：李亨山）1120201