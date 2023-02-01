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全民普發6千元 展望會籲捐助弱勢童餐點

2023/2/1 18:27（2/1 18:41 更新）
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台灣世界展望會1日發布調查2022年4.5萬名受助學童生活情形，發現在學期間已有超過10%弱勢兒童三餐不固定，到寒暑假期間，三餐不定、營養不均的狀況都比學期間嚴重；世展會進一步呼籲，近期政府將普發新台幣6000元，盼經濟有餘裕民眾可考慮轉助弱勢學童。（台灣世界展望會提供）中央社記者楊淑閔傳真 112年2月1日
台灣世界展望會1日發布調查2022年4.5萬名受助學童生活情形，發現在學期間已有超過10%弱勢兒童三餐不固定，到寒暑假期間，三餐不定、營養不均的狀況都比學期間嚴重；世展會進一步呼籲，近期政府將普發新台幣6000元，盼經濟有餘裕民眾可考慮轉助弱勢學童。（台灣世界展望會提供）中央社記者楊淑閔傳真 112年2月1日
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（中央社記者楊淑閔台北1日電）台灣世界展望會今天表示，去年調查所服務近4.5萬名受助學童，逾1成在學期間三餐不定，寒暑假增至1成4，近期政府將全民普發6000元，呼籲捐助提供營養金，照顧弱勢兒童餐點。

學童正值發育期，三餐穩定很重要，但是近來物價持續上漲，台灣世界展望會發布調查去年所服務的受助學童4.5萬名，發現在學期間已有超過10%的弱勢兒童三餐不固定，將近14%經常吃不具營養價值的食物當作正餐。

展望會指出，到了寒暑假，三餐不定、營養不均的狀況都比學期間嚴重，有14.3%三餐不固定，14.9%經常吃不具營養的食物當作正餐，威脅孩子的健康。

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展望會進一步呼籲大眾，近期政府將全民普發新台幣6000元，期望經濟上有餘裕的民眾，可考慮將這筆資源轉用在照顧弱勢學童上，發揮愛心、響應「紅包傳愛」活動，展望會將作為提供營養扶助金補充孩子餐點上的不足，並發放食材包、餐券，讓孩子在營養上獲得支持。

上述每種紅包皆可選擇自由捐（自訂捐款金額），或是單次定額捐（單筆捐款5000元），也可撥打愛心專線（02）8195-3005洽詢。（編輯：李亨山）1120201

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