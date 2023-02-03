遭冒用網址廣發惡意郵件 健保署籲刪除勿點選

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（中央社記者沈佩瑤台北3日電）衛生福利部中央健康保險署今天表示，有不肖人士冒用健保署網址名稱，以補充保費明細資料名義廣發惡意郵件，提醒民眾切勿打開，立刻刪除，若不慎點閱應檢視電腦安全。

健保署發布新聞稿指出，今天發現有惡意人士冒用健保署網址名稱，大量寄發有關補充保費明細資料的郵件，內含「『DPR602859651100125001V1100125154830E.pdf.zip』回執聯檔案」，目前已有多家投保單位接到這封惡意郵件。

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健保署表示，初步研判不肖人士仿照健保署過去所發的正式通知郵件，收信者恐不易分辨真實性，建議投保單位及民眾若收到，應先刪除郵件，若不慎已點選這封郵件的惡意執行檔案，電腦即有可能已經中毒或遭植入木馬，建議請專業資訊人員檢視電腦安全性。

健保署表示，目前無法估計這名惡意人士對外散發的惡意電子郵件量，但截至下午4時左右，各分區業務組共接獲多家投保單位及民眾反映有收到類似郵件，經查各項資訊系統並無遭入侵狀況。（編輯：管中維）1120203