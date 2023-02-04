1月下旬寒流農損近1億元 高接梨穗占大宗

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（中央社記者楊淑閔台北4日電）行政院農業委員會今天公布1月下旬寒流造成的農業產物損失統計，截至4日傍晚5時，累計損失新台幣9901萬元，各縣市以台中市占6成最多，作物以高接梨穗損失6412.1萬元最傷。

1月下旬寒流造成的農業災情統計，農委會彙整各縣市查報資料顯示，以台中市損失5897萬元、占全台累計損失9901萬元的約60%最多。

其次是嘉義縣損失1266萬元、占13%。再來是台東縣損失726萬元、占7%。另外屏東縣損失676萬元、占7%，苗栗縣損失546萬元、占6%等，都較為嚴重。

農產損失累計為9310萬元，農作物被害面積2312公頃，損害程度24%，換算無收穫面積545公頃，受損作物主要為高接梨穗，被害面積977公頃，損害程度30%，換算無收穫面積294公頃，損失金額6412.1萬元。

其次為硬質玉米累計損失為1224.9萬元，蓮霧損失662萬元，秧苗損失511.4萬元，以及枇杷損失161.6萬元等。

另外，漁產損失累計為590萬元，受損漁產主要為海鱺，其次為文蛤池混養的虱目魚。農委會指出，災情報告資料將持續彙整更新。（編輯：李亨山）1120204