搶出國旅遊商機 業者首推機票月繳制

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者余曉涵台北6日電）旅遊業者表示，預計暑假出國旅遊可恢復到過去的7成，但因目前機票票價高，因此攜手銀行業者推出全國首例的「機票月繳制」，提供12期分期零利率專案，要加速旅客回溫。

易飛網今天發布新聞稿宣布，疫後觀光復甦，農曆春節連假更已創造一波出境高峰，看準今年旅遊市場將穩定回溫，即日起推出「全球無壓出遊0負擔」限時活動，與中國信託商業銀行合作，提供信用卡12期分期0利率專案，並首創「機票月繳制」，月付新台幣200元有找即可飛出國。

易飛網董事長周昀生表示，根據統計顯示，今年春節連假期間，桃園機場出入境人數明顯復甦至疫情前約4成水準，各界亦對於暑假恢復至7成以上水準抱持樂觀態度，但目前機票成本仍高，故可歸納出旅人的疫後消費心理學為「居高不下的旅費仍阻擋不了國人想飛的心」。

易飛網指出，這次攜手中信銀行推出12期分期0利率活動，尤其創業界之先，推出機票分12期月繳的制度，盼成為今年旅遊市場穩定復甦的一大助力。

除了有業者推出機票月繳制外，為了搶攻疫後旅遊市場，雄獅旅遊則是推出日本熊本賞櫻包機，直飛日本九州，要帶旅客參觀震後重新對外開放的熊本城天守閣櫻花絕景。（編輯：陳政偉）1120206