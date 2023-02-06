慈濟科大菲籍長照科學生不放寒假 體驗農曆新年

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（中央社記者李先鳳花蓮縣6日電）台灣學生放寒假，慈濟科技大學長期照護科20名菲律賓籍學生仍持續到校上課，並首度體驗農曆新年，入境隨俗學包餃子，也有學生到靜思精舍當志工，練習中文。

配合新南向政策，2019年9月起慈濟科技大學首創2年制日間部長期照護科菲律賓籍專班，採公費全額助學制度，來台免費就讀長期照護科，採1比3的履約要求，也就是免費就學2年、需服務6年，畢業後由慈濟基金會分發，至今已32人畢業。平均每名學生讀書2年，慈濟基金會需補助41萬21元。

來台4個多月的菲律賓籍長期照護科學生，已能用中文簡單自我介紹，即使詞彙有限，也能看見學生積極互動，特地趁著農曆過年假期，到靜思精舍當志工。

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菲律賓籍學生黃家琳表示，菲律賓居民多是天主教徒，以慶祝耶誕節為主，僅有少數華僑過農曆新年。菲律賓人幾乎沒包過水餃，不論是家常菜或餐廳也沒有餃子這種食物，沒想到在台灣，到處可見水餃，竟然還象徵財源滾滾、招財進寶的好兆頭。

菲律賓籍學生高嘉梅表示，非常感恩慈濟給予公費求學機會，不但要認真學習，也要做出好口碑，不辜負眾人期待，讓更多菲律賓的學生能繼續來台讀書。（編輯：郭諭儒）1120206