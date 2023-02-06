北部濕涼至8日 9日局部地區高溫上看30度

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氣象局表示，7日至8日、10日至11日分別有2波東北季風影響，北部、東半部易有短暫雨、偏濕涼。圖為台北市中正區街頭民眾撐傘擋雨。（中央社檔案照片）

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（中央社記者張雄風台北6日電）氣象局表示，明天至8日、10日至11日分別有2波東北季風影響，北部、東半部易有短暫雨、偏濕涼；9日及12日天氣好轉，但13日後預估大陸冷氣團南下，低溫恐再探攝氏14度以下。

中央氣象局預報員趙竑告訴中央社記者，未來一週有3個波段。首先明天起至8日為東北季風影響，桃園以北、東半部有局部短暫雨，但鋒面遠離，雨勢較前兩天趨緩，竹苗也會有零星飄雨，中南部是多雲到晴；9日東北季風減弱降雨區域轉為東半部、大台北山區有局部短暫雨。

趙竑表示，第二波東北季風預計10日增強、11日影響，北部、東半部又轉為有短暫雨天氣；12日東北季風減弱，雨區再縮減至大台北山區及東半部有局部短暫雨。

趙竑指出，第三波冷空氣為13日之後影響，預估達大陸冷氣團強度，降雨範圍仍以北部、東半部為主，中南部多雲。

溫度方面，趙竑說，明天至8日及10日至11日氣溫略為回升，清晨中部以北低溫約15至17度，南部、東半部約17至20度；白天北台灣高溫約21度，中部22至25度，南部則可以來到27至29度。

趙竑提到，9日及12日這2天東北季風減弱，各地高溫可以達23度以上，局部地區甚至可能出現30度以上高溫。

趙竑表示，13日之後大陸冷氣團影響，中部以北低溫可能會再降至14度以下，然而目前模式仍有不確定性，實際強度、影響期間仍須再觀察；若是13日後水氣和溫度能配合，不排除高山仍有飄雪機會。

趙竑提醒，今晚至明晨、8日至9日的夜晚清晨西半部易有局部霧或低雲，影響能見度。（編輯：陳仁華）1120206