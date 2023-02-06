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陽金公路山壁崩落搶修 晚間恢復雙向通行

2023/2/6 19:38（2/6 20:00 更新）
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陽金公路4公里處山壁5日崩落，經搶修後6日晚間恢復雙向通行。（公路總局第一區養護工程處提供）中央社記者王朝鈺傳真 112年2月6日
陽金公路4公里處山壁5日崩落，經搶修後6日晚間恢復雙向通行。（公路總局第一區養護工程處提供）中央社記者王朝鈺傳真 112年2月6日
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（中央社記者王朝鈺新北6日電）受到大雨侵襲影響，陽金公路4公里處山壁昨天晚間9時許崩落，壓毀林莊淨水場3座快濾桶等設施，土石宣洩而下占據車道，使得道路雙向封閉，經搶修後，今天晚間恢復雙向通行。

交通部公路總局第1區養護工程處景美工務段長陳弘翰，晚間接受中央社記者電訪表示，工程處今天出動4台怪手、3台小山貓和超過10輛卡車及逾20名人員，清除堆積在道路共約200立方公尺土石，路面土石已於今天晚間5時50分清除完畢，恢復雙向通行。

不過，陳弘翰指出，由於現場正在吊運混凝土塊，將堆疊2層高度共2公尺施作臨時保護措施，防止邊坡土石崩落，工程會在今天漏夜完成，因此兩端仍派遣人員管制通行，邊坡保護措施完成後，機具和人員仍會留在現場，工程處明天將檢視邊坡穩定度。

台灣自來水公司第1區管理處表示，林莊淨水場因遭受土石流沖刷覆蓋，全場已無法出水，改由中幅淨水場調節供水，目前尚有金山區六股里等高地用戶約300戶停水，暫以水車協助送水。

第1區管理處指出，原先預計8日前辦理緊急措施，提前至明天下午完成緊急供水工程，將林莊淨水場外原水管改接至既設清水管，臨時加藥處理後供水至高地用戶，以緩解無水情況。

第1區管理處表示，為滿足受降壓低地區住戶用水所需，水公司在金山區六股里、清泉里、五湖里、美田里、磺港里和萬里區大鵬里，共設立10處臨時加水站供民眾取水。（編輯：方沛清）1120206

陽金公路4公里處山壁5日晚間9時許崩落，壓毀林莊淨水場3座快濾桶，土石宣洩而下堆積在路面占據車道，道路一度雙向封閉。（讀者提供）中央社記者王朝鈺傳真 112年2月6日
陽金公路4公里處山壁5日晚間9時許崩落，壓毀林莊淨水場3座快濾桶，土石宣洩而下堆積在路面占據車道，道路一度雙向封閉。（讀者提供）中央社記者王朝鈺傳真 112年2月6日
#陽金公路
#林莊淨水場
#台灣自來水公司
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