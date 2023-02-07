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青年壯遊台灣徵件中 入選獲2到8萬元

2023/2/7 11:08
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（中央社記者陳至中台北7日電）教育部青年署規劃的「青年壯遊台灣」體驗學習活動，今天起到3月17日開放徵件，入選就能獲得實踐獎金新台幣2到8萬元。

教育部鼓勵年輕人從事深度旅遊，並在旅遊中認識台灣，在地文化特色，2人以上即可組團報名，高中職在學學生報名「扎根種子組」，18歲至35歲青年報名「圓夢青年組」。

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教育部今天發出新聞稿，舉出111年度獲得銅獎的「家將少女行天下」團隊，由沈芊芊、曾泓慈、高郁婷組成，他們將舞步加入八家將元素，結合創新表演藝術超越傳統文化，以快閃表演方式試圖打破大眾認為跳八家將就是壞小孩、只有男性才可以跳八家將等刻板印象。

團隊在壯遊過程中，拜訪多個長期推廣八家將文化的工作室和團體，了解傳統文化中各派系的差異、規範及須留意警惕的禁忌，也距離接觸團練情形及他們卸下臉譜後的面貌。相關資訊可參考「壯遊體驗學習網」。（編輯：陳政偉）1120207

#教育部青年署
#沈芊芊
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