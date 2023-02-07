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台灣燈會為土耳其祈福 市府及101雙副燈秀字樣

2023/2/7 22:00（2/7 22:11 更新）
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土耳其南部與敘利亞接壤地區發生強震，造成嚴重災損及傷亡。台灣燈會7日晚間在台北市政府與台北101的雙副燈共演取消，改為點亮「為土耳其祈福」等字樣，期盼凝聚平安與希望。（台北市觀傳局提供）中央社記者陳昱婷傳真 112年2月7日
土耳其南部與敘利亞接壤地區發生強震，造成嚴重災損及傷亡。台灣燈會7日晚間在台北市政府與台北101的雙副燈共演取消，改為點亮「為土耳其祈福」等字樣，期盼凝聚平安與希望。（台北市觀傳局提供）中央社記者陳昱婷傳真 112年2月7日
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（中央社記者陳昱婷台北7日電）土耳其與敘利亞發生強震造成嚴重傷亡，台灣燈會今天晚間在台北市政府與台北101的雙副燈共演取消，改為點亮「為土耳其祈福」等字樣，盼為土耳其凝聚平安與希望。

土耳其南部與敘利亞接壤的地區當地時間6日清晨發生芮氏規模7.8強震，傷亡慘重。台北市觀傳局今天晚間表示，位於台灣燈會未來展區的北市府、台北101雙副燈將取消原訂晚間9時15分及晚間9時45分的光雕共演秀，改為土耳其祈福。

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觀傳局指出，今天晚間9時15分至晚上10時，市府大樓建築外觀將點亮「為土耳其祈福 我們隨時都在」字樣，台北101則會顯示Pray for Türkiye字樣，期盼凝聚平安與希望。

另外，觀傳局表示，由土耳其新媒體團隊OUCHHH所打造的全聯實業「光鑰未來_全聯25」LED數位迷宮燈飾已從晚間8時25分起，投影全版土耳其國旗及「Pray for Türkiye 為土耳其祈福」字樣，與參觀民眾一同祈求土耳其順利度過難關。（編輯：戴光育）1120207

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