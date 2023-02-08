更多編輯台推薦新聞：
外交部公布土耳其賑災捐款專戶 援款增至200萬美元
政治

外交部公布土耳其賑災捐款專戶 援款增至200萬美元

蕭青陽拚18年奪葛萊美 「愛音樂的瘋子」每天跑回收場撿CD
娛樂

蕭青陽拚18年奪葛萊美 「愛音樂的瘋子」每天跑回收場撿CD

圖輯／台灣燈會點亮台北「玉兔壯彩」炫目、日韓團體表演吸睛
生活

圖輯／台灣燈會點亮台北「玉兔壯彩」炫目、日韓團體表演吸睛

中央社啟事
社會

中央社啟事

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
拜登國情咨文談中國偵察氣球 威脅主權就採取行動
首頁 / 生活

麥當勞加薪徵才 3/1起餐廳襄理起薪可達4萬元

2023/2/8 11:16（2/8 11:51 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
台灣麥當勞8日宣布加薪徵才。圖為麥當勞店面。（中央社檔案照片）
台灣麥當勞8日宣布加薪徵才。圖為麥當勞店面。（中央社檔案照片）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者余曉涵台北8日電）台灣麥當勞今天宣布加薪徵才，3月1日起全面調升正職管理組起薪，其中餐廳襄理起薪可達4萬元、經理加到5萬7200元，將招募逾1000名正職人員；計時員工的時薪也優於法定金額，資深者可達193元。

台灣麥當勞今天發布新聞稿宣布，3月1日起全面調升正職管理組起薪，同時招募全新「大夜正職服務員」，起薪3萬9000元，預計招募逾1000名正職人員。

台灣麥當勞指出，餐廳襄理自3萬6000元調升逾11%、起薪含輪值津貼超過4萬元，無經驗亦可，提供穩健的升遷管道，最快2到3年即有升遷機會；餐廳經理起薪調升至5萬7200元，加入年終及績效、業績獎金後，年薪更有機會突破百萬。

另配合政府調整基本工資，台灣麥當勞也調整計時人員時薪，採優於法定基本薪資的每小時177元起薪，資深計時人員可達193元，希望吸引更多好人才加入。

麥當勞也自即日起至3月底舉辦「職場體驗」，全台逾400家餐廳，提供超過3000場次，供求職者親身體驗，還可直接現場面試。

除了麥當勞之外，根據1111人力銀行發布的新聞稿，沐青股份有限公司（龜記）創辦人李其翰表示，因應手搖飲產業成長的趨勢，在年初內勤端已調薪8%到10%。

李其翰指出，沐青在門市的部分，正職3萬1000元起跳，店長薪資上看3萬8000元，工讀人員在完成3週的內部訓練後，時薪最高可以達到200元，每個月還有業績獎金，2023年持續擴大徵才。（編輯：陳清芳）1120208

#麥當勞
延伸閱讀
麥當勞登台近40年 金門第一間店可望7月開幕麥當勞計畫裁員重組 營運重點擺在加速展店麥當勞將改重複內用杯 台北新生店已率先測試
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族