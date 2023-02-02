麥當勞登台近40年 金門第一間店可望7月開幕

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連鎖速食業者麥當勞登台近40年，近期即將插旗金門。不少民眾2日下午在昇恆昌金湖廣場1樓的星巴克門市旁，發現施工牆面上有著顯著的麥當勞經典標誌，引發熱議。（民眾提供）中央社記者黃慧敏傳真 112年2月2日

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（中央社記者黃慧敏金門縣2日電）麥當勞登台近40年，即將插旗金門。不少眼尖金門民眾今天下午發現，昇恆昌金湖廣場1樓星巴克門市旁正在施工，顯著的McDonald's COMING SOON字樣躍然牆面，引民眾熱議。

金門民眾十分好奇麥當勞何時進駐金門，地方傳聞可望7月開幕，但昇恆昌人員表示，此事完全由台灣麥當勞決定，昇恆昌無法對外發言。

昇恆昌人員透露，昇恆昌與麥當勞洽談進駐金門事宜多年，尤其是COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間曾進一步交換意見，眉目逐漸浮現；不過，麥當勞方面，對於金湖廣場麥當勞英文LOGO今天曝光，也頗感意外。據了解，昇恆昌將在近期公布相關訊息。

臉書（Facebook）粉專「金門小可愛帶你遊」今天在臉書分享昇恆昌金湖廣場1樓星巴克門市和精品櫃位的牆面正在施工，醒目的McDonald's COMING SOON字樣，讓版主興奮寫下「我可以哭一下嗎？麥當勞你終於來了」。

這則貼文1小時內就有400人按讚，人數不斷增加中。有網友留言「尖叫起來」，有人問「肯德基爺爺會不會緊追在後」；版主說，用金門強大的消費力歡迎麥當勞，「我們金門人消費力超強」。

不少民眾看到貼文或是碰巧行經金湖廣場的民眾，看到熟悉的黃黑色麥當勞LOGO，難掩興奮，紛紛交頭接耳說，「終於等到麥當勞了」，往後不必再千里迢迢搭機赴台或坐船去廈門，才可吃到麥當勞。

民眾好奇詢問施工人員何時開幕，但工作人員一問三不知表示，他們也是在地人，未獲知指示；對此，金湖廣場人員也三緘其口，表明一切由台灣麥當勞發言。

「金門為什麼沒有麥當勞、肯德基」，不只是在地民眾，也是來金旅客的疑問；許多自台灣搭機來金的旅客或返金的金門鄉親手拎兩大桶炸雞上飛機，是台灣民眾無法想像的情節。

金湖廣場的麥當勞LOGO已在傍晚完成張貼，在地民眾引頸期盼開幕時間。據了解，未來的金門麥當勞第一間門市將設在金湖廣場1樓進門右手邊原卡地亞名店，時間大約在7月。（編輯：陳仁華）1120202