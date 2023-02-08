國考第一次醫事人員電腦化測驗考試 週五起登場

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（中央社記者陳俊華台北8日電）考選部今天說，今年度第一次醫事人員電腦化測驗，10日到12日將登場；全程各節次開始發題、結束收卷都以系統自動控制，螢幕也會顯示剩餘作答時間，對應考人掌握作答進度，有絕佳助益。

考選部透過新聞稿表示，民國112年第一次專門職業及技術人員高等考試，醫師、牙醫師、中醫師、藥師考試分階段考試、醫事檢驗師、醫事放射師、物理治療師考試，10日到12日將在台北、台中、台南、高雄、花蓮等5考區、11個試區學校舉行，報考人數計7707人。

考選部說，國家考試現行電腦化測驗，具備數位化趨勢，除可滿足新世代應考人需求，加上全程各節次的開始發題、結束收卷都以系統自動控制，考試期間螢幕精確顯示剩餘作答時間的讀秒倒數，對應考人掌握作答進度有絕佳助益。

考選部表示，國家考試從93年起推動電腦化測驗，之後逐年增加醫師、牙醫師、藥師、醫事檢驗師、醫事放射師、物理治療師、職能治療師、呼吸治療師、獸醫師、助產師、心理師、中醫師等12類科採行。

考選部指出，截至112年1月，已辦理77次電腦化測驗；為擴大電腦化測驗效益，將持續評估適合的類科、增設認證合格的試區學校、建置電子試題及完備相關配套措施，以加速推動國家考試數位轉型策略。

考選部說，因應當前疫情發展，各項防疫措施仍須繼續維持，請應考人注意須配合應試重點，也提醒應考人，除考試當天可在試區公布欄查看試場位置外，國家考試網路報名資訊系統「試區查詢」項下也能查詢，呼籲應考人提前查詢，避免入場壅塞。（編輯：蘇志宗）1120208