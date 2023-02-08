清華大學推動「衝堂選課」可同時段修兩門課

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳至中台北8日電）線上教學發達，影響大學教育生態，清華大學今天宣布推動「X-Class衝堂選課」機制，只要其中一門課有提供非同步線上教學，學生即可同時段修兩門課。

清華大學今天召開記者會，宣布推動X-Class、微學分課程、T分數等3方案，鬆綁框架，鼓勵學生自主彈性學習。

清大校長高為元表示，X在數學中代表「未知數」，也有跨越的意涵，希望學生能跨越課堂框架多元學習。他認為課內學習只占大學學習的15%，其他來自研究、實習、社團、打工等，且未來20年會有將近一半的職業消失，很難只學一項技能，就用一輩子。

清大教務長巫勇賢表示，X-Class的構想最初由學生提出，因應清大越來越多學生修讀雙專長、跨領域學程的需求，避免兩門課在同一時段，導致「衝堂」而「擋修」。COVID-19（2019年冠狀病毒疾病）疫情後，許多課程提供線上學習，未來學生只要在選課系統看到X-Class標記，就代表這堂課有提供非同步的線上教學（指教師製作數位教材，學生可找時間自行上網學習），允許衝堂選課。

「微學分課程」指小於1學分的課程，巫勇賢表示，包括工作坊、數位課程、業師分享、實習參訪、擔任志工等，未來都可納入學分採計。

至於「T分數」，指採全班得分分布的標準差與平均值來計分，目前清大已有56%學系以T分數來評選書卷獎。

巫勇賢指出，很多學生擔心碰上給分嚴厲的「大刀老師」，影響獎學金和研究所的申請。在T分數的制度下，如果班上同學大都不及格，某學生拿到70分，就算是相對高分。（編輯：李亨山）1120208