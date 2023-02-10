小腦萎縮症病友協會獲贈復康巴士 助圓出遊夢想

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台中東美獅子會、西區獅子會10日捐贈一輛復康巴士給中華小腦萎縮症病友協會，捐贈儀式中，病友林先生也到場體驗復康巴士的使用。（中華小腦萎縮症病友協會提供）中央社記者郝雪卿傳真 112年2月10日

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（中央社記者郝雪卿台中10日電）社團法人中華小腦萎縮症病友協會今天獲贈百萬復康巴士，其中林先生與妹妹、兒子都是病友，如今有復康巴士，就能實現陪同年邁父親一起出遊的夢想。

台中東美獅子會、西區獅子會今天捐贈1輛百萬復康巴士給中華小腦萎縮症病友協會，捐贈儀式中，病友林先生也到場體驗復康巴士的使用，這輛復康巴士，可以裝載4輛輪椅，就能實現全家一起出遊的夢想。

中華小腦萎縮症病友協會表示，病友林先生發病已有20年，進入到中度退化的狀態，坐上輪椅後，需要旁人的協助才能夠到戶外走走。而遺傳型的小腦萎縮症讓林先生與妹妹及兒子，一家有3人都罹病。

協會指出，由於林先生的媽媽已罹病過世，身邊能夠照顧他們的家人只剩下81歲的父親，擔任經濟重任的父親平時要務農養家，父親年邁也根本沒有辦法一次帶3名病友出門，如今有了復康巴士，就能讓林先生全家一起出遊。

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台中市東美獅子會會長陳秀枝表示，得知小腦萎縮症病友林先生一直希望能與同為小腦萎縮症病友的妹妹、兒子及年邁的父親一同出遊，同時得知協會目前接送病友的公務車已使用多年，也不符合病友使用需求，於是興起募款捐贈復康巴士想法，幫助更多病友。

中華小腦萎縮症病友協會指出，這次受贈的復康巴士將命名為「企鵝夢想號」，由於「企鵝夢想號」裝有無障礙坡道及設備，方便中、重度乘坐輪椅的小腦萎縮症病友直接上下車，平時不僅可以載更多行動或交通不便的病友參加聚會課程，也能夠利用來運送物資，同時更可以實現病友們出門旅遊的夢想。（編輯：戴光育）1120210