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高市招商全聯進駐興達港市場 便利在地生活

2023/2/11 15:25
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（中央社記者洪學廣高雄11日電）超市龍頭全聯響應招商，在興達港特定區公有市場打造占地約500坪的茄萣民族店。今天正式營業後，可服務茄萣區崎漏里及台17線沿線周邊約1萬多人，也為閒置市場注入活水。

全聯繼日前在果貿公有市場開設南台灣首家位於2樓的全聯左營果貿店；茄萣民族店正式營業促進當地經濟發展，便利在地民眾生活。今天現場人潮滿滿，開幕典禮由全聯副處長梁又霽主持，當地崎漏里長邱美麗等人受邀共同剪綵，並參觀全聯協助修繕的無障礙坡道與電梯，以及店內規劃與特色商品。

興達港公有市場在縣市合併前由原茄萣鄉公所管轄，民國99年底合併後交經發局接管，一度委外經營開設餐飲館，提供合菜火鍋及販賣生鮮等食品，近年受COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情衝擊，廠商在110年7月租約到期後，重新辦理招標，接連3次標租都乏人問津。

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經發局長廖泰翔指出，經發局特別成立市場活化專案小組每月定期檢討，在評估興達港公有市場當地周邊僅2家超商，盼透過招商引資提升在地民眾消費環境與服務。廖泰翔感謝全聯繼先前已斥資新台幣93.7億元在岡山本洲工業區打造自動化物流中心及智慧化物流園區，持續投資高雄，一次活化兩處公有市場閒置空間，並創造茄萣民族店16個工作機會。

全聯福利中心表示，盼盡一己之力活絡在地商圈。為歡慶茄萣民族店開幕，開幕推出多重優惠，包括使用全支付消費或者PX Pay儲值金全額支付消費滿1000元送限量100元全聯禮券。此外今天下載全支付享福利點2倍送、拍照打卡上傳臉書送限量贈品。（編輯：孫承武）1120211

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