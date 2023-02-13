早安世界》冷空氣今天來襲 本週中部以北多濕冷西半部低溫探9度
冷空氣13日來襲 本週中部以北多濕冷西半部低溫探9度
經過週末兩天晴朗暖和的好天氣，中央氣象局表示，13日中午前後北部開始轉為有雨的天氣，北部、東半部轉為有局部短暫陣雨，中南部則為多雲到晴，傍晚之後，冷空氣明顯增強。14、15日中部以北易有短暫雨，16日降雨趨緩；氣溫方面，中部以北、東半部整天偏冷，西半部平地低溫可降至攝氏9度左右，南部地區則是日夜溫差明顯。（看完整報導）
台灣搜救隊馳援土耳其任務結束捐重要裝備 15日返國
土耳其強震過後近1週，災區進入全面開挖階段，台灣搜救隊12日傍晚結束搜救任務，分批搭車撤離災區前，全體列隊致敬，全部130人的隊伍預計於15日返國。台北市搜救隊捐贈各式重要器材裝備，包含照明燈、發電機等，希望能持續協助土耳其當地搜救隊伍。台灣搜救隊在當地救援期間，旅居台中但事發時正好在土耳其的葉瑪思（Yilmaz Keskin）協助團隊翻譯。他聽說台灣搜救隊前來土耳其馳援後，立刻主動開車前往支援，除了翻譯，也協助搬運物資，並幫忙顧守台灣隊基地。（看完整報導）
台灣衛星助土耳其救災 影像顯示受災建築面積約相當7座大安森林公園
土耳其敘利亞邊境6日發生強震，兩國累計逾3.3萬人罹難，針對數千棟建築倒塌，土耳其政府宣布已下令逮捕113名涉案建商等人。台灣國家太空中心透過福衛五號衛星影像，並彙整多幅國外衛星影像，和國際組織合作進行土耳其災情分析，提供資訊給各國救災工作人員。經過比對地震前後影像，得出建築物受災範圍約187公頃，約相當7個大安森林公園的面積，觀察部分地區地表移動了69公分以上。福五對災區的取像工作會持續至17日，為國際救援行動盡一分心力。（看完整報導）
土耳其災民指控中國官媒試圖賄賂 要求按指示讚揚中國救援隊
土耳其震災後有當地災民在Instagram等社交媒體上披露，一批來自中國的官方媒體記者前往災區採訪時，當場拿出現金給災民，但條件是要求災民在鏡頭前公開指控土耳其政府救災不力。據稱這些記者還引導當地民眾讚揚中國救援隊，但遭災民拒絕，甚至差點被憤怒的民眾毆打。在災民報警後，這批中國官媒記者被警察帶離現場。（看完整報導）
美加連兩天出現不明高空物體 北美繃緊神經
繼美國國防部10日在阿拉斯加上空擊落一個不明物體之後，北美航太防衛司令部11日又在加拿大上空發現不明物體，美國總統拜登與加拿大總理杜魯道共同授權擊落，並由美軍F-22戰機執行這項行動。最近兩天，在北美已發生2起擊落不明物體的行動，再加上一週前的中國間諜氣球事件，讓北美繃緊神經，並引發全球關注。美國國會參議院民主黨領袖舒默表示，美方相信這些新發現的不明飛行物體也是氣球。（看完整報導）
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逾180國挺北京「一中原則」？專家拿數據反駁北京
北京當局堅稱國際上普遍接受並同意它所主張的「一個中國原則」，但近日發布的華府智庫「卡內基國際和平基金會」研究指出，目前僅51國的立場實質接近或重複中華人民共和國的「一中原則」，而非北京宣稱的181國，這說明全球對於「一中」和台灣、中國的表述方式不盡相同。（看完整報導）
美媒：條條大路通台北 疫情後外國訪問團質變
美國網路媒體Axios報導，自COVID-19疫情以來，來自世界各地的外國代表團源源不斷訪問台北，在全球民主與獨裁的鬥爭中，台灣日益被民主國家視為關鍵角色。報導指出，在疫情關閉國界之前，台灣已接待大量外國代表團，如今來訪的代表團往往層級更高，且是由來訪方主動提出。捷克智庫「歐洲價值安全政策中心」在台辦事處主任葉皓勤受訪表示，「台灣被定位為一個可學習的地方，而不僅僅是個需要被任何來訪者拯救的弱勢者」。（看完整報導）
納粹法國滅村最後倖存者離世 致力和解與歷史傳承
法國中部小村歐哈杜爾的居民在二戰期間慘遭納粹屠殺殆盡，倖存者中最後一人赫伯拉斯11日逝世，象徵一個世代的終結。身為當地屠殺事件的最後一位見證人，赫伯拉斯除了出庭作證之外，在戰後幫助促成法德兩國的和解。赫伯拉斯奉獻畢生心力傳承這段歷史傷痕，並以講述大屠殺歷史記憶為一生志業，盼透過不斷訴說與傳承，找尋和平與和解之路。（看完整報導）
112學年起高中以下校園定點發免費生理用品 弱勢學生個別領
為消除校園中的「月經貧窮」，教育部12日表示，學校提供免費女性生理用品的服務將於112學年度開始實施，高中、國中及小學提供方式包含有急用的學生可定點取用，另對弱勢學生採個別發放。另外，學校可以選擇發放多元生理用品實物或票券等，教育部將酌予補助。大專校院採定點取用及定點販售。（看完整報導）
林書豪首秀扮救世主貢獻21分13助攻 鋼鐵人終止4連敗
「台裔球星」林書豪12日上演在PLG高雄鋼鐵人處女秀，全場打了41分鐘，貢獻21分，送出平聯盟紀錄的13次助攻，幫助鋼鐵人終止4連敗，以95比80擊敗台新夢想家。回到台灣的首場出賽，林書豪拿出NBA等級的好表現，全場超過5000名球迷高喊MVP，讓他感受到台灣球迷的熱情。「林來瘋」也成功反映在觀看直播的人數，透過直播觀賽人數突破11萬人次；賽前場外湧現排隊球迷搶購相關商品。林書豪的爸爸、媽媽以及弟弟林書緯都到場觀戰，家人的陪伴讓他感到不可思議，「像在作夢一樣」。（看完整報導）
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