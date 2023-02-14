勞動部推就業學程2.0 企業實習增至360小時

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勞動部14日宣布推出「就業學程2.0」計畫，增加工作崗位訓練至360小時，學程分為「實務學程」及「訓練學程」兩種模式，助青年銜接職場。中央社記者曾以寧攝 112年2月14日

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（中央社記者曾以寧、張雄風台北14日電）勞動部今天宣布推出「就業學程2.0」計畫，增加工作崗位訓練至360小時，助青年銜接職場，5+2創新產業、AI、5G等重點產業還可對接預先聘僱計畫。

勞動部今天舉行例行業務說明會表示，就業學程2.0計畫導入業師、工作崗位訓練及關鍵就業力課程，並結合大專青年預聘計畫，透過補助學校辦理學程經費及企業辦訓費用，鼓勵學校及企業一同提升青年就業力，即起至3月17日受理申請。

學程分為「實務學程」及「訓練學程」兩種模式，實務學程著重產學合作實務課程，培養學生硬實力，每學年約9學分；訓練課程則著重關鍵就業力課程。兩者都需要辦理至少360小時工作崗位訓練，以確保課程訓練成效。

勞動部指出，為鼓勵青年投入國家重點產業，針對畢業前1年大專校院在校生，若參加符合5+2創新產業、AI、5G等重點產業與大專校院合作開設的「就業學程 2.0」課程，並由企業預先聘僱，畢業後如以正職留任企業滿1個月，即可獲得新台幣1萬元留任獎勵金。

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補助方面，勞動部指出，學校每開辦1個學程分別可獲得最高80萬元（實務學程模式）及30萬元（訓練學程模式）補助；參與企業則最長補助12個月，每訓練1人最高補助7.2萬元。此外也提供學校媒合學生留任獎勵金，每成功媒合1名青年留任企業，即可獲得2000元獎勵金。

勞動部勞動力發展署訓練發展組長沈文麗說，「就業學程1.0」計畫開辦近10年，每年約有2萬多名學生參與，就業率達8成以上；原計畫規定學生須經過120小時工作崗位訓練，但觀察目前就業市場狀況，發現若能讓青年從在學校時就在企業實習至少360小時，會提高事業單位提供工作機會的意願，因此盼以就業學程2.0計畫，提升在校生實務技能，助青年銜接職場。（編輯：李亨山）1120214