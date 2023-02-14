星宇4/26首航美國 頭等艙44萬元開賣1小時售完

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星宇航空首條美國航線台北－洛杉磯將於4月26日開航，星宇航空14日下午4時開放訂位，頭等艙僅有的4個座位來回售價要新台幣44萬多元，開賣1小時，首航當天頭等艙已售完。（星宇航空提供）中央社記者汪淑芬傳真 112年2月14日

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（中央社記汪淑芬台北14日電）星宇航空首條美國航線台北-洛杉磯將於4月26日開航，今天下午4時開放訂位，頭等艙僅有的4個座位來回售價要新台幣44萬多元，開賣1小時，首航當天頭等艙已售完。

根據星宇航空官網公布的台北-洛杉磯票價，以去程4月26日、回程4月29日為例，含稅費經濟艙4萬3088元、豪華經濟艙6萬7435元、商務艙15萬2019元，目前國籍航空僅有的頭等艙44萬3019元。

星宇航空說，首航當天，4個頭等艙座位大約在下午5時2分就全部出售。

以同時段相比，包括經濟艙、豪經艙及商務艙，星宇航空台北-洛杉磯票價和華航、長榮航空差異不太大，比華航略貴，較長榮航空便宜一些；不過，華航及長榮航空可選的航班較多。

星宇航空台北-洛杉磯以全新Airbus廣體客機A350執飛，全艙等共306個座位，其中，國籍航空目前唯一有設置的頭等艙僅4個座位，另有商務艙26個、豪華經濟艙36個及經濟艙240個，開航初期一週5班，將於6月起增為每天飛航。

星宇航空發布新聞稿，執行長翟健華表示，北美轉機客市場一直都是星宇航空航網規劃的重大目標，台北及洛杉磯往返旅客位居美洲之最，而洛杉磯是全美人口第2大城市，列為開闢北美航點首選，未來會繼續開闢其他美洲航點。

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星宇航空為了讓頭等艙旅客感受賓至如歸的服務，設立「頭等艙專屬客服」服務，完成購票的旅客，將由專屬客服親自致電了解搭機需求，並提供桃園機場專車來回接送服務。自洛杉磯機場啟程的旅客，則可享受PS VIP私人航廈服務，旅客於獨立的航廈辦理報到、行李託運及安檢流程，並擁有私人套房盡享最奢華的休息空間，並提供專車接送旅客由獨立航廈前往航機登機。

星宇航空目前飛航峴港、胡志明市、澳門、檳城、吉隆坡、曼谷、東京、大阪、福岡、札幌、沖繩、新加坡、馬尼拉、河內、宿霧等航點，共15個城市，4月26日洛杉磯航線開航後，將可開啟轉機市場。（編輯：管中維）1120214