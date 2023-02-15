新北代理教師即日完整聘期 估年增4億盼中央補助

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（中央社記者黃旭昇新北15日電）新北市教育局今天宣布，即日起，全市代理教師聘期將完整於學年度的8月1日聘至翌年7月31日；預估每年將增加新台幣4億元人事經費，盼中央補助減輕負擔，避免排擠其他教育預算。

新北市府教育局以新聞稿表示，為保障代理教師權益，即日起實施代理教師完整聘期，包括高中、高職以下至幼兒園，全市各級學校代理教師實施完整聘期，以因應學校用人需求。

教育局說，以往代理老師聘期為當年8月底至翌年7月1日，也就是約10個月薪資。112學年度起，將實施完整聘期，於8月1日至翌年7月31日，讓薪資為12個月。

至於111學年度代理教師聘期截止日，則將從原本的今年7月1日延長至今年7月31日，以銜接112學年度完整聘期。

教育局說，新北市各級代理老師約有4300餘人，全數代理教師都全年聘期，預估將增加4億元人事支出；為減輕地方負擔，呼籲中央提供補助，以避免因增加教育人事費而排擠其他教育預算。

教育局說，代理教師聘期、待遇及福利，涉及全國各縣市一致性規範，為讓六都法規一致，局長張明文昨天與台中市府討論後拍版確定，決議跟進比照其他已實施縣市，採取完整聘期。

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教育局說，教育部將在2月20日召開會議，研議修改「高級中等以下學校兼任代課及代理教師聘任辦法」，新北教育局將建議中央統一訂定政策，未來將配合中央修正規定辦理，以保障代理教師相關薪資福利權益，爭取優秀師資留任，保障學生學習品質。

教育局初步統計，至於111學年度代理教師聘期截止日，將從今年7月1日延長至7月31日，以銜接112學年度完整聘期，也就是將多支出1個月薪資，預計將增加1億8000萬元人事費支出。（編輯：方沛清）1120215