台南車展及搖滾春天演唱會 228連假登場開唱

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台南市副市長葉澤山（左）16日宣布，2023台南車展及TAINAN搖滾春天演唱會將於228連假在大台南會展中心陸續登場，盼展現大台南會展中心的多元性。（台南市政府提供）中央社記者張榮祥台南傳真 112年2月16日

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（中央社記者張榮祥台南16日電）台南市副市長葉澤山今天宣布，2023台南車展及TAINAN搖滾春天演唱會，將於228連假在大台南會展中心陸續登場，遊客不僅可以觀展，還能趁機旅遊消費，參與台南購物節抽大獎。

葉澤山今天在台南市永華市政中心召開記者會指出，台南是國內汽車工業三大產業聚落之一，汽車及零件製造業廠商逾500家，其中不乏隱形冠軍企業，產品稱霸全球市占率，扮演全球汽機車零配件關鍵產業重鎮。

葉澤山表示，2023台南車展（Tainan Autoshow）將提供汽機車零配件產業優質展銷交流平台，增加參展產品在國內外曝光機會，提升產業能見度，創造商機。

葉澤山說，台南車展結束隔天晚間，台南市政府加碼舉辦「TAINAN搖滾春天演唱會」，以推廣大台南會展中心展覽、演唱、小型體育賽事、會議等軟硬體設施及服務功能，展現大台南會展中心的多元性。

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台南市政府發布新聞稿指出，2023台南車展24日登場，為期4天，規劃「新車大展」、「重機暨二輪車展」及「汽機車零配件展」三大主題，集結近100家廠商共422個攤位參展，包括20個以上國內外知名汽機車品牌、Show girl及熱舞表演等活動。

TAINAN搖滾春天演唱會預定28日開唱，卡司名單涵蓋告五人、麋先生、AcQUA源少年、AKB48 Team TP、大支，W0LF（S）五堅情等藝人及團體登台同樂。（編輯：陳仁華）1120216