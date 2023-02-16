228連假鼓勵使用大眾運輸 東部推限定優惠加碼

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者盧太城台東縣16日電）鼓勵民眾228連假使用大眾運輸，公路總局推出東部限定版優惠，搭乘國道客運享租車優惠；另持東部合法旅宿住宿憑證搭國道客運可享4人同行1人免費。

公路總局台東監理站今天發布新聞稿，為鼓勵民眾返鄉多使用大眾運輸工具，公路總局規劃2月24日至2月28日，使用電子票證乘車，提供87條中長途國道客運路線票價優惠、48條台灣好行路線持電子票證半價，及搭乘所有國道客運、台鐵及高鐵使用電子票證於10小時內轉乘在地客運享1段票（或基本里程）免費等優惠措施。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

另對東部地區推出限定優惠加碼–在地有腳活動，自2月25日至2月28日搭乘指定東部國道客運路線享租車優惠，凡持租車憑證享回程票價優惠（汽車折200元、機車100元）；另持東部合法旅宿業住宿憑證或台灣好行套票，搭乘東部國道客運（北宜、北花線）可享4人同行1人免費，回程再折抵200元（不得與在地有腳租車優惠重複抵退，民眾可擇優使用）。

台東監理站長洪美芳表示，民眾可利用交通部公路總局「iBus公路客運」的網頁或利用手機APP，輕鬆查詢客運路線優惠套票資訊及預估到站時間，節省荷包，並可隨時掌握想搭乘的客運班車動態，輕鬆轉乘到達目的地，減少等候浪費時間之苦，也達到安全、便利、省時、省荷包的效益。（編輯：謝雅竹）1120216